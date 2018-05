Sarpsborg - Stabæk

Der bør være klar forskel i denne kamp. Efter en dårlig periode, har Sarpsborg fundet formen igen med tre sejre på stribe, og hjemme har man været suveræne i snart lang tid med blot ét nederlag i de seneste 18 kampe. Eneste nederlag i den periode har været til det suveræne tophold Brann, og i forhold til dem er Stabæk noget dårligere. De kommer godt nok fra en frisk sejr, men den var på eget græs. På udebane er de uden sejr i denne sæson, og de har haft det meget svært mod topholdene generelt i sæsonen. Derfor ligner 1-tallet et ganske fornuftigt spil.

Sarpsborg vinder kampen

Norge - Tippeligaen, klokken 19:00

Oddset 1,67 er fundet hos NordicBet



Italien - Saudi Arabien

Det er et ganske flot odds på, at der falder mindst tre mål i denne kamp. Det er første kamp under Roberto Mancini for Italien, og derfor er der comeback til flere offensive spillere med Mario Balotelli i spidsen. Derfor må man næsten forvente et italiensk hold, der kommer med mere energi end de ofte gør i venskabskampe. Det vil være synd at sige, at Saudi Arabien er noget stort hold defensivt, men modsat har de nogle offensive spillere med fart, som godt kan drille den italienske defensiv. Mon ikke vi får mindst tre mål i schweiziske St. Gallen.

Over 2,5 mål i kampen

Fodbold - venskabskamp, klokken 20:45

Oddset 1,80 er fundet hos Bet365



Sydkorea - Honduras

Sydkorea starter VM-forberedelserne med en kamp mod Honduras. Det bør blive en sejr imod et hold, der ikke skal med til VM, men mere interessant er det at kigge i retning af mål til begge hold. Sydkorea har nemlig været alt andet end overbevisende defensivt. De har lukket mål ind i de sidste seks venskabskampe på stribe, og hvor man er finurlige og hurtige offensivt, kniber det noget mere defensivt. Honduras er ikke noget stort hold, men man scorede dog både mod USA og Mexico i kvalifikationen, så odds er for højt på, at begge hold scorer.

Begge hold scorer i kampen

Fodbold - venskabskamp, klokken 13:00

Oddset 2,35 er fundet hos Unibet