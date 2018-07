FC KØBENHAVN - HORSENS

Horsens har igen solgt nærmest samtlige bærende kræfter, og spørgsmålet er, om de endnu engang kan få spillet et hold sammen på rekordtid. Det er i hvert fald svært at se dem overraske i denne kamp. FCK har Viktor Fischer tilbage i forhold til holdet, der slog KuPS i torsdags, og dermed er man kun Pieros Sotiriou og målmand Robin Olsen fra at kunne stille i stærkeste opstilling. Da Horsens tidligere på året var i Parken, var de ikke i nærheden af point, og al logik vil da også sige, at der lige går lidt tid, før de nye navne er spillet sammen.

FC København vinder med mere end ét mål

Danmark - Superligaen, klokken 18:00

Oddset 1,90 er fundet hos Unibet (asian -1,5



RANDERS - BRØNDBY

Man skal ikke regne med nogen målrig premierekamp i Randers. Med Thomas Thomasberg er Randers gået tilbage til de gamle dyder om god organisation og hårdt arbejde, som man allerede så det i foråret. Til forskel fra foråret har man bare ikke længere Bashkim Kadrii, og det er en klar offensiv svækkelse. Brøndby har godt nok solgt Frederik Rønnow, men de har også mistet Teemu Pukki, og dertil kommer, at Hany Mukhtar ikke spillede sidste testkamp og er tvivlsom til denne kamp. Alt i alt kunne det godt pege i retning af en målfattig kamp.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark - Superligaen, klokken 20:00

Oddset 2,15 er fundet hos Danske Spil



FYLKIR - KR REYKJAVIK

Det bør være et ganske fint odds på udesejren i denne kamp. Fylkir er ikke inde i en god periode for siden. Eneste point i de seneste fem kampe har været mod det absolutte bundhold fra Keflavik, og senest mod Vikingur var det kun to sene mål, der fik nederlaget til at se acceptabelt ud på papiret. KR Reykjavik har haften skuffende sæson, for på papiret burde man være blandt de bedre hold i rækken. De hentede dog point mod mestrene Valur senest, hvilket må give selvtillid, og alt andet lige skal de være nogenlunde favoritter til at vinde denne kamp.

Reykjavik vinder kampen

Island - Pepsidelid, klokken 21:15

Oddset 2,15 er fundet hos Unibet

Ændringer i odds i forhold til det angivne kan forekomme.