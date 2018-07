Helsingør - Fremad Amager

I dag skydes den næstbedste række i gang, og der bør ligge et fint spil på Helsingør. Udover Søren Henriksen har man indtil videre formået at holde truppen plus træner Christian Lønstrup i klubben, og kan derfor bygge videre på det fine fundament, man fik lagt sidste år i Superligaen. Helt modsat står det til hos Fremad Amager. De har skiftet mere eller mindre hele holdet ud, plus hentet ny træner ind i Jan Michaelsen, og man skal ikke afvise, at at det kan blive godt på den lange bane - men det vil overraske, hvis de får succes på den korte bane.

Helsingør vinder kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 13:45

Odds 1,70 er fundet hos NordicBet



Næstved - Fredericia

Der bliver bagende varmt ved kickoff i denne kamp, og det kan godt få opgøret til at blive i et lavere tempo. I forvejen er det en premierekamp med hvad det kan give af nerver og dertil kommer, at Fredericia har skiftet træner. Under Jesper Sørensen spillede man en meget pasningsbaseret stil, men det er ikke hvad Jonas Dal normalt er kendt for, og derfor kan man godt forestille sig et Fredericia-hold, der spiller mere på dueller end sidste sæson og det kan give mere målfattige kampe. Alt andet lige skal der være ganske fine chancer for maksimalt to mål.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 13:45

Odds 1,85 er fundet hos Unibet



FC Nordsjælland - Vendsyssel FF

FC Nordsjælland er pressede i denne tid af europæisk spil, og man brugte mange kræfter torsdag aften mod AIK. Nu skal man så spille returkamp i næste uge, og man kan sagtens forestille sig, at man i denne kamp vælger at lade flere stamspillere stå over for at sikre friske ben til returopgøret i Stockholm. Vendsyssel fører rækken efter to sejre på stribe, hvor holdet har vist stor styrke i omstillingsspillet med flere hurtige spillere iblandt, og det bør også blive opskriften i dag - at snuppe bolde fra FCN og så hurtigt i omstilling. Derfor er oddset flot på X2.

Vendsyssel FF får point i kampen

Danmark Superliga, klokken 12:00

Odds 2,25 er fundet hos Bet365

Ændringer i de angivne odds kan forekomme