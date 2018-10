Kosovo - Malta

Det var en hård fødsel for Kosovos landshold, men nu har man faktisk et ganske stærkt mandskab med spillere, som spiller fast i nogle ganske udmærkede klubber. Oveni har man så fået lov til at spille hjemme i Prishtina, hvilket er et kæmpe løft for det lille land. Derfor skal de også være klare favoritter i denne kamp. De står med en reatistisk mulighed for at vinde gruppen og dermed slutspil om en EM-billet, mens Malta kun teoretisk set kan blande sig og i øvrigt består af spillere kun fra den hjemlige liga. Der bør være klasseforskel i denne kamp.

Kosovo vinder med mere end ét mål

UEFA Nations League, klokken 20:45

Odds 1,80 er fundet hos Bet365 (asian -1,5)



Irak - Argentina

Det er svært at se denne kamp gå helt mål-amok. Argentina er naturligt nok store favoritter, men dels har de en kamp mod Brasilien fire dage senere, som helt sikkert betyder mere for dem, og dels har de ladet store stjerner som Sergio Agüero, Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Angel di Maria og Éver Banega slippe for tyren til Riyadh. Nok har man stadig fine navne med, men det svækker dem selvfølgelig. Kampen afvikles i 33 grader, hvilket bør gå ud over tempoet, og det er oveni en kæmpekamp for Irak, som kommer til at give sig fuldt ud hér.

Under 3,5 mål i kampen

Venskabskamp, klokken 19:45

Odds 1,85 er fundet hos Unibet



Litauen - Rumænien

Rumænien hentede et overraskende point ude mod Serbien, og dermed er man i den grad med i spillet om gruppesejren. De har længe været inde i en god periode, selv om det kniber lidt med målscoringen, og de bør i hvert fald kunne slå Litauen. Det baltiske land er nemlig dårligt kørende. I årets første otte landskampe har de scoret i blot to af dem, og de scorede da heller ikke i de to første kampe i Nations League. Modsat sker det trods alt også sjældent, at de taber stort hjemme, og derfor giver det mening at spille »Rumænien-sejr og under 2,5 mål«.

Rumænien vinder med 1-0 eller 2-0

UEFA Nations League, klokken 20:45

Odds 3,00 er fundet hos NordicBet

