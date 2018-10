Brabrand - Kjellerup

På grund af stor spillerafgang, fik Kjellerup en hård start på 2. division. Det ser dog noget bedre ud nu. Senest hentede man uafgjort mod Aarhus Fremad efter en heorisk indsats, og her var man endda blot et stolpeskud fra at vinde. I de seneste seks kampe har man slet ikke tabt med mere end ét mål, og det inkluderer endda opgør mod de tre tophold Skive, Kolding og Jammerbugt. Brabrand er ikke et hold, der er specielt gode til selv at skabe spillet, og blot to gange i sæsonen har de vundet med mere end ét mål. Der bør være værdi på Kjellerup.

Kjellerup taber med maksimalt ét mål

Danmark 2. division, pulje 1, klokken 14:00

Sydafrika - Seychellerne

Der skal være massiv klasseforskel i denne kamp. Seychellerne er blandt de dårligste hold overhovedet i Afrika, og har da heller ikke været i nærheden af point i de to første kampe i gruppen. Modsat leverede Sydafrika et af de bedste resultater i lang tid ved at slå Nigeria på udebane, og står derfor med en gylden mulighed for at komme med til African Cup of Nations. De har dog ikke råd til at dumme sig i denne kamp, og selv om målscoren næppe får betydning, er det alligevel meget svært at se ret meget andet end en storsejr til Sydafrika.

Sydafrika vinder med tre mål eller mere

African cup of nations kval., klokken 15:00

Georgien - Andorra

Lidt overraskende er dette opgør i Nations League, hvor specielt Andorra har overrasket i de to første kampe. Georgien har dog set gode ud i de to første kampe, hvor man endnu ikke har lukket mål ind, og da Andorra sjældent scorer på fremmed græs, vil det overraske meget hvis det sker i dag - da en EM-billet nu pludselig er sandsynlig for Georgien, kommer de ikke til at tage let på kampen. Modsat har Andorra set så tilpas stærke ud defensivt, at de næppe bliver kørt over her - specielt fordi Georgien spiller igen om tre dage i en svær udekamp.

Georgien vinder med 1-0 eller 2-0

UEFA Nations League, klokken 18:00

