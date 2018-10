Wales U21 - Schweiz U21

Schweiz har været en skuffelse i U21-kvalifikationen, for spillermaterialet burde være til mere. Det virker dog til, at man er motiveret for at slutte ordentligt af, da mange af spillerne bliver for gamle til U21-bold efter denne kamp. Det skal dog med, at Schweiz har fem spillere ude med skader, hvor Marvin Spielmann er svær at undvære. Wales derimod har ikke meget at byde ind med. Holdets fire største profiler er hevet op på A-landsholdet, og oven i spillede de en hård kamp i Rumænien for blot tre dage siden. Derfor virker X2 som et glimrende spil.

Schweiz U21 taber ikke kampen

U21 EM-kvalifikation, klokken 19:00

Oddset 1,62 er fundet hos Betfair Sportsbook





Holland U21 - Ukraine U21

Mærkværdigt odds på gæsterne i denne kamp. Holland U21 er uden chance for at komme med til EM, da de ikke kan få nok point til at blive blandt de fire bedste toere, selv hvis de vinder denne kamp. Gæsterne Ukraine kan derimod spille sig i playoff med en sejr og lidt resultatheld andre steder fra, så de kommer helt sikkert til at være motiverede til denne kamp. I forvejen har det hollandske U21-hold leveret en skuffende kvalifikation, hvor man har vundet nul af de fem kampe mod de øvrige top fire-hold, så odds på X2 må være helt skævt hér.

Ukraine U21 får point i kampen

U21 EM-kvalifikation, klokken 18:30

Oddset 2,20 er fundet hos Betfair Sportsbook



Irland - Wales

Det er godt nok svært at se, hvor målene skal komme fra i denne kamp. Der var godt nok hele fem af slagsen i den omvendte kamp, men der var Wales også hjemme og i stærkeste opstilling. Denne gang er på fremmed græs og holdets to store offensive profiler Aaron Ramsey og Gareth Bale er ikke med. Irland så vi selv mod Danmark kunne kreere stort set ingenting og trods fordel af hjemmebane, stod de forholdsvis dybt på banen. Måske man vil gribe denne kamp mere offensivt an, men stadig er det voldsomt svært at se, hvor målene skal komme fra.

Under 1,5 mål i kampen

UEFA Nations League , klokken 20:45

Oddset 2,55 er fundet hos Unibet