FINLAND - GRÆKENLAND

Finland er inde i en rigtig god periode. De har vundet de tre første kampe i gruppen i Nations League og i Lukas Hradecky og Teemu Pukki har de to kampafgørende spillere for tiden. Normalt er de også ret gode hjemme, og derfor er det svært at se, hvorfor de ligefrem skal være undertippede i denne

kamp. Grækerne har ikke været voldsomt prangende i år med nederlag til blandt andre Saudi Arabien, og ikke imponeret spillemæssigt i den første udekamp i gruppen, som man fortjent tabte i Ungarn. Derfor ligner 1X i denne kamp en af dagens mere sikre spil.

Finland får point i kampen

UEFA - Nations League, klokken 20:45

Oddset 1,50 er fundet hos Bet365



BOSNIEN - NORDIRLAND

Med en sejr i denne kamp kan Bosnien tage et stort skridt i retning af at vinde gruppen, og de har da også gjort det godt indtil videre. Det er mere end hvad man kan sige om Nordirland, som tabte igen til Østrig og som endnu engang fik udstillet, at de ikke har meget at byde ind med offensivt. Oven i er man til denne kamp uden sin klart farligste mand Kyle Lafferty samt Jamie Ward og Niall McGinn, og det skal ikke gøre betingelserne bedre. Lige nu virker Bosnien til at være en klasse over nordirerne, og det er oven i svært at se Nordirland få scoret i kampen.

Bosnien vinder med rent mål

UEFA - Nations League, klokken 20:45

Oddset 2,37 er fundet hos NordicBet



KUWAIT - AUSTRALIEN

Det kan godt blive en mere tæt kamp, end de fleste måske vil tro. Australien skal i gang med opbygningen af et nyt hold efter VM med Graham Arnold som ny landstræner. Vigtige Mile Jedinak er stoppet på landsholdet ligesom ikonet Tim Cahill også er det, og dertil kommer, at førstekeeper Matt Ryan er skadet. I forvejen er Australien ikke voldsomt stærke på fremmed græs, så selv om Kuwait ikke er noget stort fodboldhold, kan de godt drille australierne. Kuwait spillede trods alt uafgjort mod Egypten i en af kampene op til sommerens VM-slutrunde.

Kuwait taber ikke kampen

Venskabskamp, klokken 18:30

Oddset 2,45 er fundet hos Bwin