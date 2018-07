Samtredia - Tobol Kostanay

Georgisk klubfodbold er ikke inde i en god periode, og Samtredia bryder næppe den trend. Klubben har nemlig gang i en forfærdelig sæson, hvor man lige nu er sidst i ligaen og har hele 17 kampe i træk uden sejr i den hjemlige liga, og derfor kan man godt frygte for holdets skæbne i denne kamp. Tobol er blandt de bedre hold i Kasakhstan, og klubfodbolden derfra er i fremgang på grund af flere rige klubejere, og derfor virker der til at være rimelig klar klasseforskel i denne kamp. Odds på udesejren er mere end godkendt i denne kamp.

Tobol Kostanay vinder kampen

Europa League kval., klokken 18:00

Odds 1,84 er fundet hos JetBull



Frankrig - Belgien

Efter at have været på randen af exit mod Japan, viste Belgien for alvor klassen mod Brasilien, og nu står man med chancen for at komme i en historisk finale. Frankrig har som sådan ikke imponeret for alvor i denne VM-turnering, hvis vi ser bort fra perioder af kampen mod Argentina, hvor Belgiens offensiv har set skræmmende stærk ud. Det skal med, at belgiernes defensiv modsat har virket skrøbelig, hvilket gør dem til et underholdende hold at følge, men overordnet set er det svært at se, hvorfor Frankrig skal være specielt store favoritter i denne dyst.

Belgien går videre til VM-finalen

VM i fodbold, klokken 20:00

Odds 2,12 er fundet hos Unibet



Shkendija 79 - The New Saints

Der bør være klasseforskel i denne kamp. Shkendija blev suveræne mestre i Makedonien, og satser på at at komme langt i Europa. De har leveret glimrende resultater, hvor man blandt andet har slået HJK Helsinki samt tjekkiske Mlada Boleslav inden for de sidste par år og er normalt et stærkt hjemmehold, selv om det er et minus, at opgøret her er rykket til Skopje. De bør dog stadig vinde denne kamp klart. Walisisk klubfodbold er noget af det dårligste i Europa, og TNS skulle bruge forlænget spilletid sidste år for at slå College Europa fra Gibraltar ud.

Shkendija 79 vinder med mere end ét mål

Champions League kval., klokken 20:15

Odds 2,50 er fundet hos Danske Spil

Ændringer i forhold til de angivne odds kan forekomme