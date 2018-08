Horsens - Hobro

Horsens indledte sæsonen flot med en sejr i Parken, men siden har man fundet et mere forventeligt niveau. Man skaber stort set kun chancer efter dødbolde, og lider i den grad under, at man ikke har fundet en angriber. Det passer ikke Horsens specielt godt at være favoritter, da deres spidskompetence ikke er at skabe en fodboldkamp, og derfor skal Hobro have gode chancer for point. Gæsterne har Jonas Damborg med igen, hvilket er et klart plus, og dertil kommer, at de har været noget uheldige med at stå med nul point. Flot odds på X2 i kampen.

Hobro får point i kampen

Danmark Superliga, klokken 14:00

Odds 1,70 er fundet hos Unibet



Brøndby - FC Nordsjælland

Normalt plejer opgørene mellem de to hold at være meget åbne og målrige, men denne kamp kan godt blive anderledes. Brøndbys presspil fungerer slet ikke så godt som i sidste sæson, og derfor er det ikke tilfældigt, at der endnu ikke har været mere end tre mål i en Brøndby-kamp i år - og det nye FC Nordsjælland er også et noget mere målfattigt hold, end vi har set før. Dels fordi Ernest Asante er solgt og Mathias Jensen er skadet, mens man modsat ikke giver helt så mange chancer væk som i sidste sæson. Derfor giver det god mening at spille på få mål hér.

Under 3,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 18:00

Odds 1,83 er fundet hos NordicBet



Lyngby - Silkeborg

Lyngby fik godt nok kun uafgjort i den første kamp mod Hvidovre, men leverede en fornuftig indsats, og på trods af problemerne på de interne linjer, har man stadig et ganske fint hold. Derfor giver det heller ikke meget mening, at de skal være så undertippede i denne kamp. Silkeborg er også svækkede efter nedrykningen, og de imponerede bestemt ikke, da de lagde fra land med uafgjort hjemme mod Thisted. Oveni var de ikke særligt gode på naturgræs i Superligaen, så det virker noget overdrevet med langt over tre gange pengene på hjemmesejren.

Lyngby vinder kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 13:45

Odds 3,35 er fundet hos Danske Spil

