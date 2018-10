Örgryte - Degerfors

Relativt ligegyldig kamp mellem to hold i midten af tabellen - skal man jagte den mikroskopiske chance for oprykning, tæller kun sejr hér, og det bør give en åben kamp. Örgryte er blandt de mest offensivt spillende hold i rækken, og man må derfor gå ud fra, at de kommer blæsende ud til denne kamp og grundstats er også i orden i og med, at begge hold snitter over tre mål pr. kamp. Begge hold har scoret i 10 af Degerfors’ seneste 11 kampe, mens Örgryte for deres del har scoret ni gange i træk. Det er svært at se andet, end at begge hold får scoret.

Begge hold scorer i kampen

Sverige - Superettan, klokken 19:00

Oddset 1,72 er fundet hos Betfair Sportsbook





Mansfield - Wolverhampton U21

Meget flot betaling på gæsterne i denne kamp. Wolves har rustet op også på ungdomsfronten og fået mange meget talentfulde spillere ind. De fører Premier League 2 for reservehold, og gjorde det også fint i den første kamp i turneringen, hvor de spillede uafgjort ude mod Scunthorpe fra League One i en lige kamp. Nu gælder det så Mansfield fra League Two. De har kamp i ligaen allerede lørdag, og bør derfor skifte en del ud i forhold til den normale startopstilling, hvilket de også gjorde i første runde i Lincoln. Derfor virker oddsene forkert sat hér.

Wolverhampton U21 får point i kampen

England - EFL Trophy, klokken 20:45

Oddset 2,10 er fundet hos Betfair Sportsbook





Gillingham - Tottenham U21

Det ligner ikke, at Gillingham satser det helt vilde på EFL Trophy i denne sæson. De skiftede ni mand fra den normale startopstilling, da de tabte stort i den første kamp i Portsmouth, og selv om de denne gang er hjemme, forventes de at komme med et lignende hold til denne kamp. Det bør åbne op for, at Tottenham U21 får scoret i første halvleg. De har mange tekniske spillere, og scoret i tre af de fire første halvlege, de har spillet i turneringen i sidste sæson og denne sæson, og Gillngham skal gå efter at vinde, hvorfor de bør åbne op for gæsterne.

Tottenham U21 scorer i første halvleg

England - EFL Trophy, klokken 20:45

Oddset 2,55 er fundet hos Danske Spil