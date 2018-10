Zenit - Slavia Prag

Der er meget stor forskel på Zenit ude og hjemme. Det så man i kvalifikationen, hvor de kom ud med stor energi i kampene på eget græs og også havde pænt med opbakning fra lægterne. På papiret har man stadig et stærkt hold, og det er svært at se, at man ikke skal være større favoritter mod Slavia Prag. De røg relativt sikkert ud af Champions League til Dynamo Kiev, og selv om det taler lidt imod spillet, at Slavia spillede en god kamp og vandt fortjent over Bordeaux, så er Zenit så tilpas overlegne hjemme, at oddset på hjemmesejr skal være glimrende.

Zenit vinder kampen

UEFA - Europa League, klokken 18:55

Oddset 1,80 er fundet hos Bet365





Red Bull Salzburg - Celtic

Normalt er det to hold, der gerne vil frem på banen, som her tørner sammen, og der bør da også falde mål i begge ender. Selv mod normalt ufarlige Røde Stjerne i CL-kvalifikationen lukkede østrigerne to mål ind, og i første gruppespilskamp mod Leipzig så offensiven også noget bedre ud end defensiven, ligesom man har lukket mål ind i de seneste fem kampe i træk. Celtic har næppe klassen til at holde Salzburg fra scoring, men de skal have pæne chancer for selv at score også - det gjorde de blandt andet ude mod AEK Athen og sidste år ude mod PSG.

Begge hold scorer i kampen

UEFA - Europa League, klokken 18:55

Oddset 1,90 er fundet hos Unibet





Betis - Dudelange

Betis er sjældent et hold, der går fuldstændig mål-amok. Kun én gang i sæsonens første otte betydende kampe har man scoret mere end én gang, og selv om Dudelange på papiret er den dårligste modstander, man har mødt, behøver det ikke blive nogen målfest. For gæsterne er det en kæmpestor kamp, så de vil helt sikkert kæmpe alt hvad de har lært, selv hvis de kommer bagud, og de viste mod Milan, at de sagtens kan være med. Modsat er det også svært at se dem score, for Betis er stærke på bolden og tillader ikke modstanderne meget.

Under 2,5 mål i kampen

UEFA - Europa League, klokken 18:55

Oddset 2,65 er fundet hos NordicBet

