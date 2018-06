Panama - Tunesien

For begge hold står kun æren på spil, men for to lande uden den vilde VM-erfaring vil det stadig være stort med en sejr, så der skal nok blive masser af intensitet i opgøret. Panama har været turneringens dårligste hold, men da først kampen mod England var tabt, viste de ganske fine offensive momenter og fik da også scoret i den kamp. Tunesien vil gerne prøve at gå højt på modstanderen, når muligheden byder sig, men de har set dårlige ud defensivt, og de vil helt sikkert gå op og trykke Panama. Alt andet lige bør vi få mindst tre mål hér.

Over 2,5 mål i kampen

VM i fodbold, klokken 20:00

Oddset 1,78 er fundet hos Bwin



Senegal - Colombia

Colombia skød sig selv i foden med det tidlige røde kort mod Japan, men man tog grueligt hævn mod Polen, hvor man var overlegne i stort set hele kampen. Nu skal man så formentlig vinde for at sikre sig en plads i næste runde, og det bør også være muligt. Senegal har vist spændende individuelle kvaliteter, men rent holdtaktisk har det ikke set fantastisk ud, og det bør Colombia kunne udnytte til at komme igennem Senegal-defensiven en del gange. Modsat så Colombias defensiv stærk ud mod Polen, og det bør munde ud i colombiansk sejr.

Colombia vinder kampen

VM i fodbold, klokken 20:00

Oddset 1,91 er fundet hos Betfair Sportsbook



Japan - Polen

Japan er klar til 1/8-finalen med blot uafgjort i denne kamp, og det er baggrunden for dette spil. Man vil derfor ikke se et japansk hold satse voldsomt i denne kamp, i hvert fald ikke ved uafgjort mod slutningen af kampen. Polakkerne er færdige ved VM, men derfor skal man ikke regne med, at de bare forærer Japan sejren. Stort set alle hold, der inden sidste gruppekamp har været ude af VM, har alligevel kommet med en determineret indsats, så mon dog Polen ikke prøver at redde æren. Derfor virker kryds som et velbetalt og logisk resultat.

Kampen ender ender uafgjort

VM i fodbold, klokken 20:00

Oddset 3,30 er fundet hos Bet365