Uruguay - Rusland

De russiske værter har været en af turneringens positive overraskelser, og de kan godt fortsætte point-stimen hér. Der er ikke andet på spil end gruppesejren, og i en sådan kamp må man næsten forvente, at de russiske værter er noget mere motiverede end Uruguay, specielt når det umiddelbart ser ud til, at man får en nemmere vej til finalen ved at blive toer i gruppen, end ved at vinde den. I kampe uden den store betydning har motivationen meget at sige, og derfor virker det fornuftigt at gå efter, at Rusland kommer fra kampen med point.

Rusland taber ikke kampen

VM i fodbold, klokken 16:00

Oddset 1,57 er fundet hos NordicBet (asian + 0,5)



Saudi-Arabien - Egypten

Kun æren står på spil for disse to mandskaber, og selv om de ikke har været voldsomt farlige i de to første kampe, kunne det her godt blive en sommerkamp uden specielt tætte markeringer. Saudi-Arabien fik reddet noget af æren mod Uruguay og trods de manglende mål, er de noget bedre offensivt end defensivt. Det store spørgsmål er så, om Mohamed Salah spiller denne kamp. Gør han ikke det, er det et minus for spillet, men modsat bør Egypten i en kamp, som denne, også spille mere offensivt end i de to første kamp. Gå efter mange mål.

Over 2,5 mål i kampen

VM i fodbold, klokken 16:00

Oddset 2,14 er fundet hos NordicBet



Iran - Portugal

Uafgjort er nok for Portugal til at gå videre og det bør give en afventende start på kampen. Som vi så mod Marokko, har de absolut intet imod at overlade initiativet til modstanderen, hvis man har et brugbart resultat. Oveni har Iran portugisisk træner i Carlos Quieroz, og derfor er der også tale om et iransk hold, der er særdeles godt indstillet på modstanderen og i øvrigt er godt organiserede. Iran skal satse før eller siden, men påstanden herfra, at den satsning først kommer i anden halvleg. Derfor skal ingen mål i første halvleg være et ganske fint spil.

0-0 efter første halvleg

VM i fodbold, klokken 20:00

Oddset 2,50 er fundet hos Bet365