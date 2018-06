Rusland - Egypten

Uden stjernen Mohamed Salah kæmpede Egypten en brav kamp, men måtte se sig slået til allersidst af Uruguay. Her gælder det værtsnationen Rusland, hvor Salah skulle være tilbage, og det kunne godt ligne point til egypterne. Dels lever Rusland ganske fint med uafgjort i denne kamp, og dels var storsejren over Saudi Arabien i den første kamp mere et udtryk for, at man sparkede alt ind og at man mødte en ringe modstander, end det var et udtryk for høj russisk klasse. Med andre ord virker det her som en relativt lige kamp, og X2 er fint betalt.

Egypten får point i kampen

VM i fodbold, klokken 20:00

Oddset 1,82 er fundet hos YouBet



Colombia - Japan

Indtil videre har der ikke været voldsomt mange målrige kampe, og denne bliver næppe den næste i rækken. Colombia har godt nok flere spændende offensive spillere, men det virkede som om, at de trænede defensiven mod Egypten senest, og som så mange andre hold skal de lige spille sig ind i turneringen. De bør dog stadig være så meget bedre end Japan, at de stadig vinder kampen, for japanerne har ikke mindst offensivt set tamme ud og de bør ikke kunne holde Colombia fra at score. Spil derfor på Colombia-sejr på 1-0, 2-0, 2-1 eller 3-0.

Colombia vinder og under 3,5 mål i kampen

VM i fodbold, klokken 14:00

Oddset 2,10 er fundet hos Danske Spil



Polen - Senegal

Tendensen har været ret klar i Rusland. Første halvleg handler for de fleste hold om lige at komme ind i turneringen. I skrivende stund har første halvleg været målløs i over halvdelen af kampene, og her er der endda tale om en kamp med stor betydning, da man må forvente, at Colombia sætter sig på en af de to første pladser. Begge hold har fine offensive spillere, hvilket taler lidt imod spillet, men Polen har som regel et ret defensivt udgangspunkt, og Senegal kommer næppe heller ud for at underholde fra start. Fint odds på 0-0 ved pausen.

0-0 efter første halvleg

VM i fodbold, klokken 17:00

Oddset 2,43 er fundet hos Unibet