RØDE STJERNE - FK SUDUVA

Det er svært at se denne kamp gå mål-amok. Røde Stjerne klarede det flot i sidste sæson i Europa League, men det var i kraft af en stærk defensiv. Offensiven er ret ringe, og det fik man igen set i de to kampe mod lettiske Spartaks Jurmala, hvor Røde Stjerne først fik scoret mod slutningen af returkampen. Suduva slog sensationelt APOEL Nicosia ud i sidste runde, og her viste man, at man er ret stærke defensivt, da man holdt APOEL nede på et enkelt mål i udekampen, og cyprioterne er bedre offensivt end Røde Stjerne. Gå efter få mål hér.

Under 3,5 mål i kampen

Champions League kvalifikation, klokken 20:30

Oddset 1,50 er fundet hos Bet365



PAOK SALONIKI - FC BASEL

PAOK satser hårdt i denne sæson, og har hentet en del spillere ind i sommerens transfervindue. De er normalt ret stærke hjemme, og de skal op imod et Basel-hold, der virker langt fra bare efterårets styrke. De endte hele 15 point efter Young Boys i den schweiziske liga, og har så mistet tre bærende spillere i sommerpausen i form af Mohamed Elyounoussi, Tomas Vaclik og Michael Lang uden at have hentet erstatninger på samme niveau. De tabte så oven i sæsonpremieren hjemme mod St. Gallen, så alt andet lige bør PAOK vinde denne kamp.

PAOK Saloniki vinder kampen

Champions League kvalifikation, klokken 19:30

Oddset 2,00 er fundet hos Bwin



SHKENDIJA - SHERIFF TIRASPOL

Makedonske Shkendija leverede en forfærdelig indsats i returkampen mod TNS i en kamp, der bar præg af, at de troede, at de var videre. Men videre kom de, og normalt er de særdeles stærke hjemme, hvilket de også viste mod TNS. Nu gælder så Sherifffra Moldova -de overraskede sidste år ved at komme med i gruppespillet i Europa League, men er klart bedst på eget græs. Det viste de også i sidste runde, hvor de tabte til Kutaisi fra Georgien for så at vinde returkampen hjemme. Derfor virker hjemmesejren ganske godt betaling.

Shkendija vinder kampen

Champions League kvalifikation, klokken 20:15

Oddset 2,55 er fundet hos Betfair Sportsbook