Kroatien - England

Kroatien var gode i gruppespillet, men har siden da ikke imponeret. Man skulle bruge straffespark for at slå både Danmark og Rusland ud, og udover at spillerne så meget trætte ud mod slutningen af kampen mod Rusland, har de også vist sig sårbare på defensive dødbolde. Det kan blive katastrofalt mod England, der har været fremragende på offensive dødbolde og nærmest grundlagt deres VM-succes på den del af spillet. Det kan sagtens blive den afgørende faktor i denne kamp, og England skal være nogenlunde klare favoritter til en finalebillet.

England går videre til VM-finalen

VM i fodbold, klokken 20:00

Banants - FK Sarajevo

Armensk klubfodbold er ikke noget at skrive hjem om i disse år, men det er dog svært at se, hvorfor Banants skal være så undertippede i denne kamp. De vandt trods alt sølv i den armenske liga, og bød Omonia Nicosia på fin modstand, da de var med i Europa sidst for to år siden. FK Sarajevo blev blot nummer tre i den bosniske liga med hele 13 point op til mestrene Zrinskij, og i forvejen er bosnisk klubhold normalt ikke ret gode på fremmed græs. Blandt andet tabte Sarajevo sidste år til Zaria fra Moldova, så der må næsten være værdi i 1X hér.

Banants taber ikke kampen

Europa League kval., klokken 15:30

Fola Esch - Prishtina

Prishtina sikrede Kosovo den første sejr nogensinde i ordinær tid, da de i sidste runde storsejrede over College Europa, og viste sig noget bedre end man havde regnet med. Derfor er det også svært at se, at de skal være så undertippede i denne her kamp. Fola Esch blev blot nummer tre i Luxembourg, ret langt efter de to øverste hold, og klubfodbolden i det lille land er da heller ikke fantastisk. Det taler imod spillet, at Fola Esch gjorde det ganske pænt i Europa sidste år, men dengang var de også bedre end de er i dag. Prøv med et frækt 2-tal.

Prishtina vinder kampen

Europa League kval., klokken 18:00

