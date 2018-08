FK Sarajevo - Atalanta

Atalanta lignede et hold på kurs mod en sikker sejr i den første kamp, da Sarajevo nærmest ud af det blå fik scoret to gange og udlignet til 2-2. Det betyder så også, at Atalanta skal score og formentlig også vinde for at gå videre, og det bør da også være en opgave, der er til at løse. Sarajevo er kun nummer tre i Bosnien, og nu er Atalanta haft en uge mere til at komme op i niveau, efter man blot seks dage før den første kamp fik at vide, at man skulle spille kampen. Alt andet lige er det meget svært at se, hvordan Atalanta ikke skal sikre sig sejren.

Atalanta vinder kampen

Europa League kval., klokken 20:15

Vitesse Arnhem - Viitorul Constanta

Det er et meget flot odds, man får på, at begge hold scorer i denne kamp. Den første kamp mellem de to hold i Rumænien var en meget åben og chancerig affære, og efter 2-2 er Viitorul tvunget frem for at sikre videre adgang. Det bør igen give en åben kamp. Vitesse har som så mange andre hold fra Holland deres styrker i det offensive, og viste da også i den første kamp, at de er til at presse til at lave fejl. Viitorul sparede flere spillere i weekendens kamp for at have friske ben til denne kamp, og der skal være gode chancer for mål i begge ender.

Begge hold scorer i kampen

Europa League kval., klokken 20:00

Dinamo Minsk - Dunajska Streda

Det var imod spil og chancer, at Dinamo Minsk slap fra Tjekkiet med en sejr på 3-1, og nu handler returkampen så udelukkende om at få et brugbart resultat, så man går videre. I sidste runde vandt man den første kamp med 2-0 ude over Derry City for så at tabe returkampen med et enkelt mål, og noget lignende kan man sagtens se komme i dag. Havde Dunajska ikke fået et rødt kort til Milan Šimčák, havde de næppe tabt den kamp, og selv om han nu er i karantæne, skal de tjekkiske gæster have større chance for at snuppe sejren end oddsene viser.

Dunajska Streda vinder kampen

Europa League kval., klokken 18:00

