Sheriff Tiraspol - Shkendija

Shkendija har overtaget efter 1-0 i den første kamp, og derfor er opgaven klar i returkampen. Det gælder om at holde Sheriff fra at score, og derfor må man forvente et ret defensivt udgangspunkt fra makedonerne. Selv hvis man skulle få et mål imod, vil det ikke ændre det store i og med at man så stadig vil trække kampen i forlænget spilletid. Sheriff er et hold, der normalt er ret stærke defensivt, ikke mindst hjemme, men Shkendija ude mod walisiske TNS understregede, at de også har det noget sværere, når de kommer på fremmed græs. Gå efter nul mål fra gæsterne.

Shkendija scorer ikke (under 0,5 mål)

Champions League kval., klokken 19:00

Odds 1,83 er fundet hos Unibet



Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb

Alt er mere eller mindre afgjort i dette opgør efter 5-0 til Dinamo Zagreb efter den første kamp, men det bør stadig åbne for et fint spil i returkampen på mange mål. Israelerne er pisket frem fra første fløjt i forhold til at skabe miraklet, og det må alt andet lige åbne rum for Zagreb til at spille deres frygtede omstillinger. Det taler imod spillet, at der ved kickoff vil være ret varmt, hvilket kan tage tempoet ud af kampen, men modsat vil Beer Sheva blive ved med at jagte, selv hvis de scorer ét mål, hvilket taler den anden vej. Fint odds på mange mål.

Over 2,5 mål i kampen

Champions League kval., klokken 19:00

Odds 1,87 er fundet hos Bwin



Pyunik Jerevan - Tobol

Med det sene udebanemål, lever Pyunik i den grad i forhold til at gå videre, og det bør åbne op for en lavintensiv returkamp. Tobol skal først og fremmest holde armenerne fra at score, og i forvejen er det et hold, der lever meget på en stram defensiv og da heller ikke lukkede mål ind i de to kampe mod georgiske Samtredia i sidste runde. Pyunik skal score, men i og med de kun behøver et enkelt mål, vil man næppe se dem satse vildt meget fra start. Oveni er det ulideligt varmt i Jerevan med temperaturer omkring 30 grader, hvilket også bør holde tempoet nede.

0-0 efter første halvleg

Europa League kval., klokken 18:00

Odds 2,50 er fundet hos Bet365

