Belgien - England

Bronzekampe er sjældent noget, som holdene går voldsomt meget op i - og af samme grund spiller holdene også mere frit i disse kampe. Det har også været til at se ved VM, hvor vi skal tilbage til 1962 for at finde den seneste bronzekamp med færre end tre mål, og det er godt nok svært at se, hvordan denne kamp skal bryde den trend. Både Belgien og England har en offensiv tilgang til spillet, og det bør ikke blive mindre af, at de to hold nu mødes i en bronzekamp. Selv om det indbyrdes opgør i gruppespillet endte med få mål, ligner dette en målfest.

Over 2,5 mål i kampen

VM i fodbold, klokken 16:00

Odds 1,60 er fundet hos YouBet



Dalkurd - Trelleborg

Selv om der her er tale om et bundopgør, bør det stadig blive målrigt. Dalkurd spiller meget offensivt, hvilket har kostet dem dyrt i den anden ende af banen, men de virker ikke til at gå på kompromis med stilen. I hvert fald ikke på hjemmebane, hvor samtlige fem kampe har haft mindst tre mål i sig, og i et lignende bundmøde mod Brommapojkarna for en uge siden, blæste man også til angreb og scorede tre gange. Trelleborg er knap så målrige, men de er dog gået over denne mållinje i de seneste tre kampe, så oddset er fint på mindst tre scoringer.

Over 2,5 mål i kampen

Sverige Allsvenskan, klokken 18:00

Odds 1,84 er fundet hos Unibet



Brommapojkarna - Sirius

Oprykkerne fra Brommapojkarna har som ventet fået det svært, men bundplaceringen skyldes primært, at man har tabt samtlige kampe på fremmed græs. Hjemme på Grimsta IP har man vundet halvdelen af sæsonens kampe, og det er svært at se, hvorfor man ikke skal være større favoritter mod den absolutte bundprop fra Sirius. I de seneste 10 kampe har de blot hentet ét enkelt point, og specielt holdets defensiv har været horribelt ringe. Brommapojkarna har godt nok haft problemer med at score, men de skal stadig være ret pæne favoritter.

Brommapojkarna vinder kampen

Sverige Allsvenskan, klokken 18:00

Odds 2,27 er fundet hos NordicBet

Ændringer i forhold til de angivne odds kan forekomme