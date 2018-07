SØNDERJYSKE - AC HORSENS

Sønderjyske har leveret en fornuftig sæsonstart rent spillemæssigt, hvor man var decideret uheldige med ikke at score mod AaB, for så at score to gange i Odense senest. De møder et Horsens-hold, der godt nok har solgt alle profilerne, men som stadig formår at skabe chancer og mål, og hvor holdets dødbolde stadig er et frygtet våben. Modsat er de uden førstekeeper Mate Delac, og derfor er det svært at se dem holde værterne fra scoring. Selv om varmen kan sætte en dæmper på tempoet, skal der stadig være fine muligheder for mål i denne kamp.

Begge hold scorer i kampen

Danmark - Superligaen, klokken 19:00

Oddset 1,88 er fundet hos JetBull



CLERMONT - CHATEAUROUX

Clermont var stærke i sidste sæson, men det har også kostet afgang af flere vigtige spillere. Topscorer Ludovic Ajorque, førstemålmand Paul Bernardoni samt forsvarerne Thomas Fontaine og Fabien Centonze er alle sendt til større adresser, og oven i har man så i dag karantæne til Jonathan Iglesias og en skade til sidste sæsons vicetopscorer Remy Dugimond. Chateauroux har også skiftet ud i sommerpausen, men de ser ikke nær så svækkede ud som Clermont, og selv om værterne var stærke hjemme i sidste sæson, så virker X2 godt betalt.

Chateauroux får point i kampen

Frankrig - Ligue 2, klokken 20:00

Oddset 1,93 er fundet hos Bet365 (asien + 0,5)



IA AKRANES - THOR AKUREYRI

Det er godt nok svært at se, hvorfor Thor skal være så undertippede i denne kamp. De har leveret en glimrende sæson og er på tredjepladsen i den næstbedste række og har vundet fire kampe på stribe. Godt nok har de haft visse problemer mod de øvrige tophold, men har modsat ikke tabt en eneste kamp på fremmed græs. Akranes er modsat gået i stå med blot én sejr i de seneste fire kampe, og deres flotte statistik på eget græs skyldes primært, at man kun har mødt hold fra den nederste del af tabellen. Det er et meget fristende odds på X2 hér.

Thor Akureyri får point i kampen

Island, 1. Deild, klokken 20:00

Oddset 2,50 er fundet hos Danske Spil