Bayern München - Paris SG

Så starter de store hold opstarten til den nye sæson, og specielt for PSG bliver det nærmest med et rent andethold. Kun Adrien Rabiot og den nyindkøbte målmand Gianluigi Buffon er med i truppen af dem, der vil være stamspillere når sæsonen skydes i gang - ellers er det næsten udelukkende spillere, der ikke kommer til at være andet end reserver. Bayern er også ramt af VM, men de har dog nogle flere stamspillere med til Klagenfurt, og mon ikke de nok skal komme med en godkendt indsats under den nye træner Niko Kovac. Spil 1-tallet.

Bayern München vinder kampen

International Champions Cup, klokken 15:30

Odds 1,60 er fundet hos Danske Spil



Astra - Steaua Bukarest

Steaua smed sensationelt mesterskabet i tredjesidste runde i sidste sæson med nederlaget til Iasi, men det ændrer ikke på, at man efter rumænske forhold har et klassehold, som endda kun er blevet stærkere i sommerpausen. Astra derimod virker svækkede efter de har mistet et par stamspillere og har skiftet træner, og de skal være glade, hvis de havner i mesterskabsslutspillet igen. De to hold mødtes to gange i foråret, hvor Steaua vandt begge opgør uden at lukke mål ind, og alt andet lige skal de være pæne favoritter i denne sæsonpremiere.

Steaua Bukarest vinder kampen

Rumænien Liga 1, klokken 20:00

Odds 1,95 er fundet hos Bwin



RoPS Rovaniemi - SJK

RoPS har indtil videre haft en fremragende sæson, og er stadig det bedste bud på en guldvinder, hvis det suveræne tophold HJK Helsinki skulle gå i stå. Det er blandt andet i kraft af en stærk hjemmebane i Rovaniemi, som ligger ret langt oppe i det nordlige Finland og derfor har modstanderen som regel en lang udebanetur derop. SJK har ikke haft nogen stor sæson, og er i forvejen ikke noget stort udehold med kun én sejr hele sæsonen på fremmed. Det taler imod spillet, at SJK har haft det indbyrdes overtag de sidste par år, men 1-tallet skal være fint.

RoPS vinder kampen

FInland Veikkausliiga, klokken 16:00

Odds 2,29 er fundet hos NordicBet

Ændringer i de angivne odds kan forekomme