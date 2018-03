Silkeborg - FC Midtjylland

Hjemme på kunstgræsset plejer Silkeborg at blæse til angreb mod nærmest alle hold, og mod de to øvrige tophold scorede man i begge kampe og kunne i øvrigt sagtens have endt med at få point i de opgør. Her er Simon Jakobsen tilbage fra karantæne, men Silkeborg forsvarer ikke fantastisk, og det vil trods alt være lidt af en overraskelse, hvis de holder gæsterne fra at score. FCM vil være nødt til at gå hårdt efter sejren, hvilket bør give blottelser, og kun mod Horsens har man holdt buret rent - og det var man meget heldig med at gøre. Begge hold bør score.

Begge hold scorer i kampen

Danmark - Superligaen, klokken 20:05

Oddset 1,75 er fundet hos Bwin



Crystal Palace - Manchester United

Den flotte opblussen efter Roy Hodgson er slut for Crystal Palace, og nedturen skyldes først og fremmest et hav af skader. Blandt de skadede er Wilfried Zaha, og uden ham i otte kampe i sæsonen har man endnu ikke fået point og blot scoret en enkelt gang - og det mål faldt på straffespark. Nu skal de så op imod den måske bedst organiserede defensiv i rækken og helt sikkert den bedste målmand. Derudover har Crystal Palace endnu ikke scoret i en kamp mod et top fire-hold, og derfor virker det oplagt at gå efter et spil på, at Crystal Palace ikke får scoret.

Crystal Palace scorer ikke i kampen

England - Premier League, klokken 21:00

Oddset 2,10 er fundet hos Betfair Sportsbook



AaB - AC Horsens

Det spidser til i kampen om de to sidste slutspilspladser, og det åbner for et meget interessant spil i denne kamp. Efter gårsdagens resultater er uafgjort nemlig ganske brugbart for begge mandskaber. Horsens vil helt sikkert meget gerne sælge denne kamp for uafgjort, og for et AaB-hold, der ikke skaber voldsomt mange chancer i åbent spil, kan det resultat også bruges. I næste runde har de nemlig en kamp hjemme mod kriseramte Randers, inden det gælder AGF, og det er et relativt overkommeligt program, hvor det gælder om ikke at tabe i dag.

Kampen ender uafgjort

Danmark - Superligaen, klokken 18:00

Oddset 3,35 er fundet hos NordicBet