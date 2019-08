Lyngby - Randers

Randers har været væsentligt mere chance- og målrige end man normalt ser fra den kant, og denne kamp kunne da også godt ligne mange mål. Lyngby kommer normalt med et stærkt udtryk hjemme, og kampene på Lyngby Stadion har været ret chancerige. Oveni har forsvareren Kasper Enghardt karantæne, hvilket ikke skal gøre spillet dårligere. Randers har ikke helt den samme balance på holdet som med Nicolai Poulsen på central midt, og det selv mod FC København skabte man store chancer. Der bør være lagt op til mindst tre scoringer.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 12:00

Odds 1,75 er fundet hos Unibet



Sønderjyske - FC Midtjylland

Godt nok har FC Midtjylland skiftet træner siden sidste kamp, men alligevel er det svært ikke fortsat at gå efter få mål i deres kampe. Godt nok er Sory Kaba tilbage, men det ændrer ikke på, at FC Midtjyllands spil ikke fungerer, og kan Sønderjyske dæmme op for dødboldene, er de kommet langt i retning af point. Værterne har som udgangspunkt en offensiv spillestil, men Glen Riddersholm kender sin modstander godt, og mon dog han går alt for naivt til værks i denne kamp. Derfor virker betalingen fin på, at vi maksimalt får to mål at se i denne kamp.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark Superliga, klokken 16:00

Odds 2,10 er fundet hos Danske Spil



HB Køge - Fremad Amager

Så fik HB Køge endelig en sejr, og det kan selvfølgelig give ny energi. Men det ændrer ikke på, at man har været dårlige længe. Man har blot vundet fem af 19 kampe i 2019, og den store fordel af kunstgræs har de heller ikke - fire af de ni hjemmekampe på Capelli Park i Køge er tabt, siden man skiftede dertil. Godt nok har Fremad Amager heller ikke haft nogen stor sæson så langt, men alligevel er det svært at se, at HB Køge i det lys skal være så store favoritter, og da slet ikke med tanke på, at Fremad Amager også spiller og træner på kunstgræs.

Fremad Amager vinder kampen

Danmark NordicBet LIGA, klokken 16:00

Odds 3,40 er fundet hos Bet365

Ændringer i de angivne odds kan forekomme