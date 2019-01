VILLARREAL - REAL MADRID

Godt nok er Villarreal placeret under stregen i La Liga, men de bør have fine chancer for at komme på måltavlen i aften. Det er faktisk kun sket tre gange, at holdet ikke er kommet på tavlen på hjemmebane denne sæson, og man får højst sandsynligt en del chancer mod et Real Madrid-mandskab, der har svært ved at holde modstanderne fra at score. Således har gæsterne kun holdt buret rent én gang i ligaen på udebane, og holdet var også afsted til VM i klubhold, så holdet har ikke haft lige så lang julepause som resten af ligaen.



Begge hold scorer i kampen

Spanien - La Liga, klokkem 21:30

Oddset 1,57 er fundet hos Bet365



MANCHESTER CITY - LIVERPOOL

Topbraget i England kan meget vel få en vinder. Manchester City er ved at være tilbage i topform, og bør have bedre chancer for at vinde denne kamp end bookmakerne giver dem. Liverpool har været forrygende i denne sæson, men har vist svaghedstegn på udebane. Klopps tropper havde det svært i Champions League, og mod Chelsea var man få minutter fra et nederlag, og burde have tabt opgøret. De to holds første indbyrdes opgør på Anfield var en lige kamp, men City var det bedste hold, hvor man tillod sig at brænde et straffespark.

Manchester City vinder kampen

England - Premier League, klokken 21:00

Oddset 2,08 er fundet hos Unibet



CHAVES - FEIRENSE

Vigtigt bundbrag i den bedste portugisiske række, hvor vi meget vel kan få en stille start på opgøret. Chaves er inde i en elendig periode, og kan ikke tåle at tabe kampen, så man må forvente et afventende udtryk til denne kamp. Holdet har kun scoret to gange i første halvleg i seks hjemmekampe, så det er ikke nogen farlig offensiv. Feirense er meget defensive på udebane, og man har kun scoret én gang i første halvleg på fremmed græs. Det er to hold, der helst ikke vil tage initiativet, så det åbner op for en taktisk præget første halvleg med få chancer.

0-0 efter første halvleg

Portugal - Primeira Liga, klokken 18:00

Oddset 2,60 er fundet hos Unibet