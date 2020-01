Med ansættelsen af José Mourinho har Tottenham valgt at gå med en manager, som har en historik for at vinde trofæer - og selv om Tottenham stadig er med i Champions League, er FA Cup den eneste realistiske mulighed for at hente et trofæ hjem i denne sæson. Af samme grund forventes den portugisiske manager at stille stærkt op, og det bør åbne for et fint spil på gæsterne.

Blandt andet betyder det, at Christian Eriksen er med i truppen, der tager til det nordlige England for at møde Middlesbrough og det forventes da også, at danskeren er med fra start, selv om han har fået relativt meget spilletid i det tætte jule- og nytårsprogram. Sikkert er det, at Harry Kane og Tanguy Ndombele ikke er med på grund af skader, og tabet af førstnævnte er et stort tab.

Til gengæld får man løbestærke Heung Min Son tilbage efter karantæne, og han er meget vigtig for den måde, som Tottenham gerne vil spille på under José Mourinho, så det opvejer ret så meget for tabet af Harry Kane, og i forhold til nederlaget mod Southampton er Eric Dier også meldt klar, så Tottenham kan trods tabet af de to førnævnte spillere, komme med et ret stærkt hold.

Modstander Middlesbrough drømte om at skulle spille med om oprykning, men sådan er det ikke gået. De kommer dog i superform med fire sejre på stribe, hvor specielt sejren ude over topholdet West Bromwich var imponerende. De senere år har man dog ikke satset det store på pokalsucces, og røg således ud til Newport fra League Two i sidste sæson.

Kigger vi nærmere på oddset, synes det måske ved første øjekast en smule lavt. Det er dog samme odds, som man stod i på udebane mod Norwich, og med al respekt for Middlesbrough, har de trods alt ikke niveau som et Premier League-hold. Tottenham bør derfor være et godt spil, og det samme gør et spil på, at Heung Min Son kommer på scoringstavlen i sit comeback.

Han kommer helt sikkert til at få fuld spilletid med tanke på, at han har siddet over de seneste tre kampe, og kan endda være et godt bud på en afløser for Harry Kane helt i front.

Middlesbrough - Tottenham

Tottenham vinder kampen - odds 1,70 hos Danske Spil

Heung Min Son scorer i kampen - odds 2,60 hos Bwin

Spilstop søndag 15:01