Glem alt om en målfattig Champions League-finale.

For når Christian Eriksen og Tottenham møder Liverpool i årets største klubkamp, bliver der fart over feltet.

Sådan lyder spådommen i Bettingklubben, hvor eksperten Steffen Dam anbefaler spil på begge mandskaber til at komme på måltavlen til odds 1,75.

Steffen Dam peger på, at begge hold har scoret i de fire seneste indbyrdes opgør mellem Tottenham og Liverpool i Premier League. Og derudover taler statistikken i Champions League-regi også for spillet.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

»Champions League-finalen har haft en klar tendens i retning af, at begge hold scorer. Det er sket de sidste otte gange i træk. Og i 12 af de sidste 14 Champions League-finaler,« siger Steffen Dam, som også tror, at det bliver en åben slagudveksling på banen.

»Jeg tror på, det bliver en åben kamp. Jeg synes, det er det, der ligger mest i Liverpools stil, men også for Tottenham, som er ekstremt stærke i omstillingerne. Derfor kan det godt blive omstilling på omstilling og en meget åben kamp, som kommer til at give en del chancer i begge ender. Så kampbilledet synes jeg også peger i retning af, at det her bliver en kamp med mål i.«

Også det faktum, at de to klubber har et stort indbyrdes kendskab til hinanden, taler for spillet, mener Steffen Dam.

»Normalt i finaler er det jo to hold fra to forskellige lande, der mødes, og derfor ser man nogen gange, det starter lidt stille ud, for man skal lige finde ud af, hvad hinanden kan. Men her er det to hold, der kender hinanden ud og ind og ikke har hemmeligheder for hinanden. Og to managere, som kender hinanden ud og ind,« siger han og tilføjer:

»Derfor tror jeg måske, at den der fase, hvor man lige skal ind på, hvad modstanderen er for en størrelse, den bliver måske mindre udpræget, end man plejer at se.«

Denne uges udgave af Bettingklubben indeholder yderligere et spilforslag til Champions League-finalen, ligesom der er anbefalinger til de afgørende kampe i Superligaen – blandt andet Brøndby og Randers' dyst om en billet til Europa League.

Og så har et enkelt spil på folketingsvalget også fundet vej til Bettingklubben.

I studiet er som altid eksperterne Steffen Dam og Nicolai Baldorf samt vært Søren Paaske.