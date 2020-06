I april kunne B.T. beskrive, hvordan unge i massiv spilafhængighed i højere grad gamblede mindre og forblev i behandling.

Årsagen? Coronavirussen indtog verden og fjernede al sport. Med andre ord: Der var intet eller meget lidt sport at oddse på.

To måneder senere er situationen en anden. Sporten åbner langsomt, og Superligaen er ingen undtagelse. Det får Center for Ludomani til at frygte, at antallet af spillereklamer vil stige i takt med sportens åbning. Det forklarer centerlederen ved Center for Ludomani, Michael Bay Jørsel.

»Branchen har blødt penge, og vi bliver tæppebombet med reklamer. Det er i forvejen en tsunami,« siger Michael Bay Jørsel.

Danske Spil forstår Center for Ludomanis frygt, men afviser, at det vil ske. Foto: Mads Claus Rasmussen

Michael Bay Jørsel mener blandt andet, at reklamerne er manipulerede, fordi de er med til at fremme en given adfærd hos forbrugerne.

»Og går branchen nu i gang med at sprøjte endnu flere reklamer i gang, så kan det gå begge veje.«

»Så hvad sker der nu? Vi ved det jo ikke. Men sportsbettere har i snart to måneder ikke kunnet dyrke deres passion. Nu kommer hverdagen tilbage. Jeg tror, at spillerne finder deres leje igen. Og uheldigvis falder nogle så langt ned, at de bliver stærkt afhængige,« forklarer Michael Bay Jørsel om konsekvenserne ved stigende brug af reklamer.

Danske Spil, der er landets største spilleselskab, afviser, at man har og vil skrue ekstra op for antallet af reklamer, nu når sporten åbner langsomt igen.

Har du problemer med spilleafhængighed? Oplever du, eller kender du en, der har problemer med spilleafhængighed? Så kan du få hjælp og rådgivning hos Stopspillet på telefon 70 22 28 25.

»Det gør vi bestemt ikke. Jeg tror også, at den menneskelige faktor spiller ind. Når man ikke har set vores reklamer i lang tid, så tror jeg, man lægger endnu mere mærke til dem,« siger Niels Erik Folmann, adm. direktør i Danske Spil.

Niels Erik Folmann forstår omvendt godt Center for Ludomanis frygt.

»Teoretisk kan jeg godt forstå det, fordi branchen gerne vil gøre noget ud af sig selv. Men vi skruer ikke op. Vi bruger tværtimod et mindre millionbeløb på reklamer i forhold til 2019. Vi trykker i stedet på nogle andre knapper som outdoor miljø og printmedier,« forklarer han.

Danske Spil oplevede i weekenden, at aktivitetsniveauet i antallet af spil steg med 25 procent. Når Premier League genoptages i juni, forventer selskabet at være tilbage ved nogenlunde samme niveau.