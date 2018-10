Efter to dage med lutter pletskud, var der desværre kun én rigtig ud af de fredagsforslag.

Til gengæld gav Alaves hele 4,40 som vinder ude mod Celta Vigo og dermed igen pænt overskud, hvis man har spillet de tre forslag som singler. Som altid er der også tre spændende forslag i dag, som bringer os lige fra Etihad Stadium i Manchester til mere ydmyge rammer på Riisvangen i det nordlige Aarhus.



Aarhus Fremad - Brabrand

Der kommer næppe mange mål i denne kamp. Brabrand har en relativt defensiv spillestil, hvor der satses meget på fysik og dødbolde, og selv om man er blevet mere boldspillende i denne sæson, kan man stadig se holdets gamle dyder. Aarhus Fremad lever på et stærkt kollektiv, der har været dygtige til at lukke modstanderne ned, og derfor ligner dette matchup i sig selv ikke mange mål. Tager vi så med, at der er tale om et lokalopgør med masser af prestige på spil, bør vi have mange gode ingredienser i retning af en spil på maksimalt to mål.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark 2. division, pulje 1, klokken 14:00

Odds 1,92 er fundet hos Bet365



Bournemouth - Southampton

En afklaret spillestil og masser af kontinuitet er den bedste forklaring på den flotte sæsonstart af Bournemouth, men ser vi holdets præstationer er det helt fortjent, at de ligger så godt til i tabellen som de gør. Bliver Ryan Fraser og Joshua King som forventet klar, kan de stille i stærkeste opstilling, og de møder hér et Southampton-hold, der langt fra har imponeret i denne sæson. Kun i udekampen mod Crystal Palace har man for alvor imponeret og man har problemer mod hold, der kan flytte bolden hurtigt - og det kan Bournemouth. Prøv derfor 1-tallet.

Bournemouth vinder kampen

England Premier League, klokken 16:00

Odds 2,10 er fundet hos Bethard



Manchester City - Burnley

Det er et langskud, men der er en forklaring på galskaben. Manchester City har i denne sæson afgivet relativt få chancer, men de har ikke set helt så solide ud som i sidste sæson, og med tanke på, at rytmen er brudt en anelse efter landskampspause, skal man ikke helt afvise, at Burnley kan få scoret. De har faktisk scoret i de fire af de fem indbyrdes møder, mens Pep Guardiola har været i Manchester City, og skulle City først komme stort foran, kan de sagtens slække på det mod slutningen, da man skal spare kræfter til tirsdgens kamp mod Shakhtar.

Begge hold scorer i kampen

England Premier League, klokken 16:00

Odds 2,70 er fundet hos Betfair Sportsbook

Ændringer i de angivne odds kan forekomme