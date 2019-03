Weekenden står foran os, og dermed også tre forhåbentlig givtige forslag til dagens kampe. Her runder vi den næstbedste række i Tyskland, den tredjebedste række i England og endelig et bundopgør fra den bedste spanske række.



Sandhausen - Erzgebirge Aue

Sandhausen har svært ved at skabe kampene selv, og det skal man forberede sig på mod defensivt indstillede Aue, der med stor sandsynlighed stiller sig ned og spiller på omstillinger - hvilket man er klart bedst til, da heller ikke gæsterne formår at kreere det store selv. Værterne er uden karantæneramte Tim Kister, mens Markus Karl er skadet, og da der hér er tale om holdets to mest rutinerede spillere, er det klare tab. Aue har for deres del fået en karantæneramt spiller tilbage, og det er i hvert fald svært at se, at de skal være specielt undertippede hér.

Erzgebirge Aue får point i kampen

Tyskland 2. Bundesliga, klokken 13:00

Odds 1,83 er fundet hos Bet365



Espanyol - Valladolid

En dårlig periode har sendt Valladolid i betænkelig nærhed af bunden, men senest spillede man egentlig en fin kamp mod Betis og var ret uheldige med at tabe kampen. Udover midtbanemanden Toni Villa er gæsterne i stærkeste opstilling og har sæsonen igennem præsteret ganske fint på udebane, hvor man har hentet point i otte af de 13 kampe. Espanyol er godt nok ubesejret i de seneste fire kampe, men formen som sådan er dårlig med sølle to sejre i de seneste 14 kampe og de mangler selv en normal starter i Sergio Garcia. Værdien er på gæsterne.

Valladolid får point i kampen

Spanien Primera Division, klokken 13:00

Odds 2,10 er fundet hos Bethard (asian +0,5)



Shrewsbury - Wimbledon

Wimbledon ligner en nedrykker, men i de seneste tre kampe har de vist klar fremgang. To sejre på udebane og et knebent nederlag til topholdet Charlton er det blevet til, og derfor virker det langt fra umuligt, at de vinder denne kamp. Shrewsbury kommer også med selvtillid efter to sejre på stribe, men har som sådan ikke haft nogen imponerende sæson, og de har også en enkelt karantæne her til Anthony Grant og den defensive midtbanemand kan blive svær at undvære i den kamp som denne. Til oddset skal man prøve en sejr til Wimbledon.

Wimbledon vinder kampen

England League One, klokken 16:00

Odds 4,50 er fundet hos Bet365

