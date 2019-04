Det er ved at være sidste udkald for Hobro, hvis de skal nå og hente Vendsyssel på tredjepladsen. I dag skal de møde naboerne fra Randers, der blot skal have overstået de sidste tre kampe, og det bør åbne for et fint spil på gæsterne på en dag, hvor spilforslagene også kommer forbi Alaves og Gillingham.



Alaves var længe den helt store overraskelse i ligaen, men luften virker til at være gået ud af holdet. Bare tre af de seneste 14 kampe er vundet, og man er ved at være et stykke fra de europæiske pladser. Oveni har man her sine to vigtigste forsvarsspillere Victor Laguardia og Ruben Duarte i karantæne, hvilket ikke skal gøre tingene bedre. Valladolid er røget under stregen, men de har dog hentet point i tre af de seneste fem kampe, og præstationerne har været fine. På nær Ruben Alcaraz er gæsterne i stærkeste opstilling, så gå efter X2.

For Randers er kampen mere eller mindre ligegyldig, da de ikke kan rykke ned og det vil overraske, hvis man ikke skifter på flere pladser i forhold til normalopstillingen med tanke på, at det kun handler om at undgå skader og karantæner inden Europa League-playoff. Hobro kæmper modsat hårdt for at komme op på tredjepladsen i gruppen, så de kommer med alt hvad de har, og udover karantæneramte Emmanuel Sabbi er de i stærkeste opstilling. Jonas Bager er i øvrigt ude på samme konto hos værterne, så værdien hér må være på Hobro.

Der var ikke meget held ved sidste uges motivationskryds, men det skal ikke forhindre i at forsøge igen, da der normalt er meget interessante odds at score sig i den kategori. Bundstriden i denne række er uhyggelig tæt og derfor kommer der opgør, hvor det vigtigste er ikke at tabe. Gillingham og Plymouth har henholdsvis tre og fire point ned til stregen, og derfor kan en taber af denne kamp se sig selv for alvor fedtet ind i bundstriden. Oveni købet er begge hold i dårlig form, så det her kan meget nemt blive en nervøs kamp, hvor begge hold lever med kryds.

