Brentford - Derby

Derby har længe været plaget af skader, men nu hvor alle mand er ved at være klar igen, er niveauet også steget. Senest kørte man Rotherham af klædet, og selv om præstationerne på fremmed græs har været svingende, har man blandt andre slået Norwich på udebane. Brentford har ikke ret meget at spille for i resten af sæsonen, og holdets indsatser har da også været derefter. Mod Swansea var man helt væk, og modstanderen ramte endda stolpen tre gange udover de tre mål, som Brentford fik imod. Meget fint odds på, at Derby får point med hjem.

Derby får point i kampen

England - The Championship, klokken 16:00

Odds 1,78 er fundet hos NordicBet



Vanløse - Frem

Det her spil skal være voldsomt interessant. Begge hold er lige nu blandt de seks, der går i oprykningsspillet, og da begge hold lever fint med kryds, kan det meget nemt blive nervøst fra start. Oven i blev der også spillet på banen i midtugen, så den er næppe i speciel god stand, og Frem har deres bedste offensive spiller Tonni Adamsen i karantæne. Vanløse er godt nok startet foråret relativt målrigt, men de har også mødt nogle af de mest offensive hold i rækken. Nu møder de et af de mest defensive, og derfor ligner det i den grad få mål hér.

Under 2,5 mål i kampen

Danmark - 2. division pulje 2, klokken 14:00

Odds 1,92 er fundet hos Bet365



Randers - Vendsyssel

Det er svært at se, at Randers skal være så store favoritter i denne kamp. Dels skal de blot bruge ét point for at være definitivt reddet, hvorfor de næppe satser det vilde ved kryds til sidst i kampen, og dels har Vendsyssel vist fremgang i dette forår og kampen er markant vigtigere for dem, end den er for Randers. Tilmed har værterne to mand i karantæne i form Erik Marxen og Kevin Conboy, mens gæsterne får Francisco Júnior med igen efter endt karantæne, så man kun er Moses Opondo fra stærkeste opstilling. Derfor skal X2 være et glimrende spil.

Vendsyssel får point i kampen

Danmark - Superliga, klokken 16:00

Odds 2,05 er fundet hos Bet365