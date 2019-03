Brøndby skal søndag ud i en gentagelse af mareridtskampen, som kostede dem mesterskabet sidste år. Det sker, når Martin Retovs tropper gæster Horsens i sidste runde af Superligaens grundspil.

Og ifølge spileksperten Steffen Dam kan der meget vel være lagt op til en gentagelse af udfaldet fra sidste år.

Han satser nemlig på et uafgjort resultat til odds 3,70 i denne uges udgave af Bettingklubben.

Steffen Dam hæfter sig ved, at uafgjort højst sandsynligt kan sikre Brøndby en plads i top-6 og dermed adgang til slutspillet.

»Hvis Brøndby får kryds i den her kamp, så har de så tilpas meget bedre målscore end AaB, at AaB skal op at vinde med tre mål over AGF for at gå forbi dem. Det er trods alt ikke særligt sandsynligt. Og Randers skal vinde i OB for at gå forbi dem, og Esbjerg skal vinde over Vejle for at gå forbi Brøndby. Og så skal Nordsjælland vinde i Vendsyssel. Tre af de fire ting skal ske, for at Brøndby ikke kommer i slutspillet med uafgjort. Det er sådan relativt usandsynligt.«

»Vi kan meget, meget nemt stå i en situation, hvor Brøndby spiller sig i slutspillet med et kryds. Derfor forstår jeg ikke helt det her høje odds på uafgjort.«

Omvendt peger Steffen Dam på, at Horsens ikke desperat har brug for en sejr, da deres skæbne i forhold til puljerne i grundspillet er tæt på at være beseglet.

»De har ikke det store, de skal ud at jagte. Det er nærmest umuligt for dem at komme op på en interessant plads – top-8 for dem – og derfor tror jeg, at nu skal de bare samle så mange point sammen som muligt for at undgå nedrykning.«

»Og hvad skulle de gå op og satse for til sidst mod Brøndby? Uafgjort hjemme mod Brøndby er jo isoleret set et godt resultat for en klub som Horsens efter tre nederlag på stribe. Det tror jeg da også godt, Bo Henriksen er klar over. Hvis de har et point til sidst, skal de da ikke ud at satse det vilde,« siger han og fortsætter:

»Det er oftest meget tætte kampe, som Brøndby spiller i Horsens. Så er der den lille sideting, at Brøndby ikke har nogen tilskuere med, så det bør måske også udligne noget af styrkeforholdet mellem de her to hold, at der udelukkende er Horsens-fans på tribunerne,« siger Steffen Dam med henvisning til den straf, som Brøndby fik efter tilskuerballaden i forbindelse med sidste sæsons kamp i Horsens.

