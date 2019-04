Brøndby går en svær kamp i møde, når de på søndag tager imod Esbjerg i Superligaen.

Sådan lyder dommen fra spileksperten Nicolai Baldorf, som i den nyeste udgave af Bettingklubben anbefaler spil på Esbjerg til at få point i kampen til odds 2,25.

»Det er et fremragende odds, det her,« lyder konstateringen fra Baldorf, der fortsætter:

»Hvis der er et hold i mesterskabsspillet, der har imponeret mig, så er det i hvert fald Esbjerg. Jeg synes, de har gjort det formidabelt. De har virkelig grebet chancen og spillet frit.«

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

»De er måske den bedste enhed sådan helt generelt i mesterskabsspillet,« siger Nicolai Baldorf, som også hæfter sig ved, at Esbjerg har vundet samtlige kampe over Brøndby i denne sæson – blandt andet i sidste uge, hvor de mødtes i Vestjylland.

»De slog jo Brøndby skærtorsdag, og der var de klart bedst. Jeg siger ikke, de spiller dem af brættet, men de var klart bedre. De kører dem næsten over.«

I Nicolai Baldorfs optik betyder det ikke alverden, at Brøndby senest vandt på udebane over mesterskabskandidaterne fra FC Midtjylland.

»Jeg ved godt, Brøndby vinder i Midtjylland. De spiller også fornuftigt, men man skal heller ikke glemme, at de ikke var uheldige i den kamp. Sejrsmålet var pænt heldigt.«

»Så synes jeg egentlig ikke, de (Brøndby, red.) har været sådan helt fantastiske helt generelt.«

»Retov har problemer med at finde sin startopstilling, synes jeg. Der er jo nærmest altid konsekvent tre-fire nye spillere – det kan godt være, at det er nogen, der var med i kampen inden, men så spiller de en ny position,« siger Baldorf, der også peger på, at Brøndby generelt har haft det svært mod Superligaens bedste mandskaber.

»Brøndby har altså kun vundet to kampe mod et top-6-hold i denne sæson. Det er jo ikke, fordi de har været fantastiske. På hjemmebane har de kun slået FC Nordsjælland,« siger han og tilføjer:

»Så jeg kan ikke helt se, hvorfor vi skal have 2,25 på Esbjerg (x2, red.) her.«

Bettingklubbens eksperter har – ud over Brøndby-Esbjerg - blandt andet spilforslag med til FCK-OB og Manchester United-Chelsea.

Du kan høre samtlige seks spiltips i den nyeste udgave af Bettingklubben.