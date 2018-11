Brøndbys forsvar har store problemer med farten, og det skal der vindes penge på i weekenden.

Sådan lyder en af analyserne i denne uges udgave af Bettingklubben.

I podcasten fastslår Nicolai Baldorf – en af programmets faste eksperter – at der er god værdi i at spille på, at begge hold scorer, når Brøndby møder Hobro på søndag. Det belønnes med odds 2,00.

Baldorf har god tiltro til Brøndbys offensive, mens han langt fra er imponeret af forsvaret.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er stadig ikke imponeret af Brøndbys defensiv. Jeg ved godt, de har holdt buret rent de seneste to kampe, og stort tillykke med det. Men det ser bare ikke godt med Arajuuri og Röcker. Det ser usikkert ud - alt hvad de foretager sig. Det er bare febrilsk. Det er som om, det hele tiden er over deres egne evner, når de skal lave et eller andet form for indgreb,« lyder det fra Nicolai Baldorf.

»Og så har Hobro altså bare nogle spillere, som kan straffe dem den anden vej. Det er fint for Hobro, at de kan stå dybt og spille på omstillinger. Og man kan se lige så snart, der er bagrum, at Arajuri og Røgger indhenter jo ikke nogen mennesker. De er jo ikke særligt hurtige. Det passer dem (Hobro, red.) fint, at de kan spille på omstillinger,« siger Nicolai Baldorf.

Steffen Dam, der er den anden halvdel af programmets faste ekspertduo, har blandt andet valgt at sætte sine penge på, at Everton maksimalt taber med et mål i Merseyside-derbyet mod Liverpool til odds 1,81.

»Liverpool har været noget heldige i forhold til de resultater, de har fået. Jeg synes slet ikke, de har leveret et spil, som beretter til at ligge med 10 sejre og 3 uafgjorte.«

»Jeg synes, at specielt på midtbanen mangler de rigtig meget, og jeg synes ikke, deres offensivspillere helt rammer det niveau, som man skal kunne forvente af et hold, der skal være blandt verdens bedste. Langt fra endda,« siger Steffen Dam, som omvendt mener, at Everton bliver undervurderet.

»De har mulighed for at stille i absolut stærkeste opstilling til denne kamp, og siden de har kunnet det, har det set markant bedre ud for dem.«

»Everton ser jeg som det klart bedste hold lige nu udenfor top seks. Og måske ikke så langt væk fra de yderste top seks-hold - som jeg lige nu anser for at være Manchester United som sekser og Arsenal som femmer.«

Foto: ED SYKES Vis mere Foto: ED SYKES

»Der skal være ret stor styrkeforskel på holdene, hvis du skal kunne bære et +1,5-handicap, og det synes jeg slet ikke, der er,« argumenterer Steffen Dam.

Bettingklubben er B.T.s nye podcast, som hjælper lytterne med at slå bookmakerne og sikre lidt ekstra mønter på kistebunden.

Programmet udkommer hver fredag og indeholder seks spilforslag til weekenden.

Ekspertpanelet udgøres af Steffen Dam og Nicolai Baldorf, mens Søren Paaske er vært.

Du kan abonnere på podcasten i iTunes, så du hver fredag automatisk får dugfriske spiltips.