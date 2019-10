Steffen Dam, spilekspert i B.T.s podcast Bettingklubben, har bemærket Brøndbys systemskifte og fundet en frisk fidus frem til weekenden på baggrund af dette.

Spiltippet går på, at der kommer under 2,5 mål i Brøndbys søndagskamp mod Randers, og det satser Steffen Dam 200 kroner på til odds 2,35.

Kort skrevet er årsagen ganske simpel: Brøndby tillader færre chancer til sine modstandere, efter cheftræner Niels Frederiksen er skiftet til et system med tre forsvarsspillere i stedet for fire.

Og kan man spotte sådanne taktiske ændringer, inden oddsene afspejler dem, kan man udnytte det i sin sportsbetting.

»Det er et af de steder, man kan få en favør som sportsbetter, når et hold gør noget markant anderledes, end det har gjort før,« siger Steffen Dam i Bettingklubben og fortsætter:

»Havde Brøndby spillet som i de første kampe under Niels Frederiksen, havde jeg næppe anbefalet dette spil. Brøndby har så godt nok scoret tre gange to kampe i træk, men Brøndby har ikke spillet sig frem til så mange chancer og har blandt andet scoret et af målene på straffespark.«

I Bettingklubben kan du høre Steffen Dams øvrige argumenter til kampen, der bliver spillet søndag eftermiddag kl. 16.00.

Derudover kan du også høre eksperternes bedste spiltip til FCKs udebanekamp mod AGF mandag aften samt en masse andet.