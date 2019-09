Der bør være gode muligheder for, at begge hold ikke scorer i Brøndbys Superliga-kamp i Esbjerg, hvis man skal tro Nicolai Baldorf, der er den ene af to eksperter i B.T.s podcast Bettingklubben.

Baldorf anbefaler i hvert fald, at begge hold ikke kommer på tavlen til odds 2,30, og det satser han 100 virtuelle kroner på.

Brøndbys forsvar har set forbedret ud med Andreas Maxsø og Sigurd Rosted, der udgjorde makkerparret i seneste Superliga-runde mod FC Nordsjælland, og da Esbjerg ifølge Baldorf næppe kommer buldrende offensivt, er der gunstige vilkår for spillet.

»Offensivt er Esbjerg begrænset. De har ikke en super dygtig angriber. Og kommer de ikke med mere end det, som de har vist, bør Andreas Maxsø og Sigurd Rosted kunne håndtere det, for det har set godt ud i Brøndbys forsvar. Der er en anden ro. Jeg ved så godt, at Brøndby lukkede to mål ind mod FCN, men jeg synes aldrig for alvor, at det var en seksmålskamp, som der endte med at blive scoret,« siger Nicolai Baldorf.

Esbjerg har fyret cheftræner John Lammers og sat assistenten Claus Nørgaard ind i stedet.

Esbjerg har fyret cheftræner John Lammers og sat assistenten Claus Nørgaard ind i stedet. Selvom man nogle gange ser, at et hold kommer ud med et ændret udtryk efter en trænerfyring, mener Baldorf ikke, at det bliver tilfældet her.

»Claus Nørgaard (ny træner, red.) ser jeg ikke som en rigtig cheftrænertype, og jeg ser ham heller ikke motivere Esbjerg-holdet. Setuppet gør ikke, at Esbjerg leverer en præstation, der er væsentligt bedre end det, som vi har set, siger Nicolai Baldorf.

Defensivt skal Esbjerg klare sig uden Rodolph Austin, der har karantæne, men statistikken i Esbjergs kampe taler sit tydelige sprog. Det er nemlig kun sket to gange i sæsonen, at begge hold har scoret i en Esbjerg-kamp, siger Baldorf.

I podcasten runder eksperterne også topbraget mellem FCK og FCM.