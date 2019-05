Lazio - Bologna

Lazio fik reddet sæsonen onsdag med sejren i Coppa Italia, og har derfor ikke det store at spille for i sæsonens sidste to kampe. Det forventes også, at flere af reserverne spiller denne kamp, efter man har været igennem et hårdt program, og sikkert er det, at Stefan Radu har karantæne. Bologna har set gode ud på det seneste, og med ét point i denne kamp redder de sig en ny sæson i rækken. Derfor kan man være ret sikker på, at de nok skal komme motiverede til kampen, og i stærkeste opstilling skal de under de givne omstændigheder være et godt spil.

Italien - Serie A, klokken 20:30

AIK - Falkenberg

AIK vandt i sidste sæson mesterskabet på en meget stærk defensiv, og det er også opskriften i denne sæson, hvor man blot har snittet 2,11 mål per kamp. Her gælder det godt nok oprykkerne Falkenberg, men det får næppe AIK til at blæse til angreb af den grund. Falkenberg kommer helt sikkert defensivt ud til denne kamp, og har også trænet forsvarsspil det meste af ugen. Det kan sagtens være, at AIK bare er for stærke, men i sidste sæson gik hjemmekampene mod de to bundhold under denne mållinje. Derfor prøves her et spil på maksimalt to mål.

Sverige - Allsvenskan, klokken 19:00

Brøndby - FC Midtjylland

Pokalrevanche med en relativt klar favorit. Denne kamp har pludselig fået meget stor betydning for Brøndby, som skal bruge tre point for at kunne nå med i Europa League i den kommende sæson - med to sejre i de sidste to kampe kan man selv afgøre sin europæiske skæbne. FC Midtjylland derimod har nået deres sæsonmål med sejren over Brøndby i pokalfinalen og er sikker på andenpladsen, så spørgsmålet er, hvor motiverede de er til denne kamp - og om ikke et par af profilerne står over hér som følge af det hårde program. Ligner et fint 1-tal.

Danmark - Superliga, klokken 19:00

