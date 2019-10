Brynäs - Oskarshamn

Bundopgør i SHL med en relativt klar favorit. Oprykker Oskarshamn startede sæsonen forrygende, men siden har hverdagen meldt sig for det på papiret klart dårligste hold i rækken. Sølle ét point er det blevet til i de seneste seks kampe, hvor specielt nederlaget på 0-12 til Färjestad gjorde ondt. Brynäs har skuffet en smule så langt, men med til forklaringen hører det, at man kun har spillet tre hjemmekampe og seks udekampe - derfor bør man se Brynäs klare sig bedre fremadrettet, selv om formen er dårlig. Derfor skal de være pæne favoritter hér.



Brynäs vinder kampen

Ishockey - Sverige SHL, klokken 19:00

Oddset 1,70 er fundet hos Bet365



Pyramids - Smouha

Normalt er den egyptiske liga en ret målfattig liga, men Pyramids er en af undtagelserne. De snittede næsten tre mål per hjemmekamp i sidste sæson, og i denne sæson har det været ekstremt underholdende at følge deres tre første kampe, som har næsten fire mål i snit. Smouha forventes at ende i bunden af rækken, og var knap så målrige i sidste sæson, men har dog lagt fra land med to ud af tre kampe over denne mållinje, og dertil kommer, at kampen spilles sent, så temperaturen er faldet, hvilket bør give et større tempo i dette opgør.



Over 2,5 mål i kampen

Egypten - Premier League, klokken 20:00

Oddset 1,87 er fundet hos Betfair Sportsbook



Linköpings - Örebro

Det virker mærkeligt, at Örebro skal være så undertippede i Linköping. Værterne var tæt på at rykke ud i sidste sæson, og de har ikke gjort det stort meget bedre i denne sæson, hvor de ligger tredjesidst. Örebro spiller med i toppen af tabellen og kommer med masser af selvtillid efter fire sejre i træk. De er godt nok alle kommet på hjemmebane, men man har trods alt også vist niveau ude ved blandt andet at slå Färjestad. Linköping spiller normalt tætte kampe hjemme, og det kan denne også nemt blive, men værdien skal være på gæsterne.



Örebro vinder kampen

Ishockey - Sverige SHL, klokken 19:00

Oddset 2,75 er fundet hos NordicBet



