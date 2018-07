I dag starter årets højdepunkt i cykelkalenderen, når der er Grand Depart i Tour de France. Jakob Fuglsang stiller til start som kaptajn for Astana, men selv om han kørte fremragende inden styrtet sidste år og i år er eneste kaptajn på holdet, vil han få svært ved at nå podiet.

Således giver Danske Spil hele seks gange pengene på, at han ender i top tre i det samlede klassement og odds 2,90 på en placering i top fem, mens top 10 virker noget mere sandsynligt med odds 1,40.

»Det har været et meget stabilt år for Jakob Fuglsang, og han viste i Schweiz Rundt, at formen er, hvor den skal være. Spørgsmålet er så, om det er nok til at lande en topplacering. Umiddelbart er Fuglsangs succes afhængig af, at andres form dykker eller rammes af uheld. Der er som altid vildt mange dygtige ryttere med. Froome er selvsagt favorit. Hans Tour-historie siger det hele. Men der er også ryttere som Porte, Nibali og de tre Movistar-kaptajner Quintana, Valverde og Landa. For ikke at nævne Dumoulin,« siger oddssætter Jeppe Helbo fra Danske Spil.

Chris Froome er ret klar favorit til at vinde løbet med odds 2,50 med Richie Porte og Nairo Quintana som de næste navne på listen. Skal man finde en fræk outsider, kunne slovenske Primoz Roglic være en af dem - han kan spilles til seks gange pengene på en plads på podiet.

»Roglic kunne sagtens være en rytter, der kommer til at blande sig i toppen. Han har meldt ud, at han kun jagter etapesejre, men han kan pludselig finde sig i en situation, hvor klassementet kommer i spil. Han er langtidsholdbar, fin til at køre opad og så laver han en enkeltstart i verdensklasse. I år har han vundet både Baskerlandet Rundt og Romandiet Rundt, som er to rigtig hårde løb. Og så har han også vundet Slovenien Rundt. Det er et stærkt år, han har gang i,« siger Jeppe Helbo.