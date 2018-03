Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen har gode erfaringer med det australske Grand Prix, og bookmakerne har da også stor tro på, at Kevin Magnussen ender i top 10 i morgendagens GP.

Danske Spil tilbyder eksempelvis odds 1,60 på, at det kommer til at ske, mens Unibet giver odds 1,40 på, at han fuldfører løbet.

»Flere eksperter forudsiger Hass-teamet en god sæson, og Kevin havde da også den fjerdehurtigste tid, da Formel 1-feltet testkørte i Barcelona for et par uger siden. Vi vurderer derfor at Kevin Magnussen får et godt resultat på søndag,« udtaler oddssætter Peter Emmike fra Danske Spil.

Danskerne har generelt set tiltro til, at det bliver en stor sæson for Kevin Magnussen. Hele 47 procent af dem, der har spillet på en Formel 1-vinder hos Unibet, har spillet på ham, og bookmakeren har også stor tro på, at han kommer til at forbedre sig i forhold til sidste sæson.

Således giver Unibet blot odds 1,10 på, at han får mere end de 19 point, han kørte hjem i sidste sæson, mens Danske Spil giver to gange pengene på, at han kører 40 point eller mere hjem i den kommende sæson.