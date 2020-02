Efter seks et halvt i år i London hos Tottenham er Christian Eriksen nu klar til nye udfordringer i Italien hos storklubben Inter.

Der er store forventninger til den nye danske tilføjelse til truppen, men om han kommer til at banke mål ind fra start i den blåsorte trøje er tvivlsomt, lyder det fra Danske Spil.

Her giver man blot odds 1,60 på, at han maksimalt laver fire mål i den resterende del af 2019/20-sæsonen, hvilket svarer til i alt 17 kampe.

»Christian Eriksen er givetvis tiltænkt en central plads på Antonio Contes hold, så han vil sandsynligvis få masser af spilletid i de resterende kampe. Men han har ikke været i vanlig topform i denne sæson, hvor det kun blev til to mål i Premier League,« siger oddsansvarlig Peter Emmike fra Danske Spil.

Christian Eriksen laver maksimalt seks assists, spår Danske Spil. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Christian Eriksen laver maksimalt seks assists, spår Danske Spil. Foto: MIGUEL MEDINA

Igennem hele sin karriere har Christian Eriksen haft et fremragende blik for sine medspillere.

I løbet af sine mange sæsoner hos Tottenham lå han derfor kontinuerligt højt på assistlisten.

Men heller ikke hér har Danske Spil de vilde forventninger til danskeren, da man kun får odds 1,55 på seks assists eller færre i de resterende kampe.

»Med ethvert skifte hører ny spillestil, nye holdkammerater og nye løbemønstre. Selvom Christian Eriksen vil nyde godt af at have to stærke angribere som Romelo Lukaku og Lautaro Martínez foran sig, anser vi det for sandsynligt, at han laver maksimalt laver seks assists,« lyder det fra Peter Emmike.