Bookmakeren Bet25 har taget konsekvensen af den dårlige Silkeborg IF start i Superligaen.

De har valgt at udbetale gevinst til dem der har spillet penge på, at den midtjyske klub rykker ned.

»Med kun tre point i 10 kampe er det efterhånden svært at finde argumenter for, at Silkeborg IF kan redde endnu en sæson i Superligaen,« udtaler Morten Olsen, der er oddschef hos Bet25 i en pressemeddelelse, inden han fortsætter:

»Målene fortsætter med at hagle ind, og samtidig virker det som om, at spillerne har mistet troen på, at det kan lade sig gøre. Derfor tøver vi heller ikke med at udbetale gevinst til de spillere, der har satset penge på en Silkeborg-nedrykning.«

Udmeldingen kommer på baggrund af søndagens nederlag på 2-3 til Lyngby. Det var femte hjemmebanekamp i træk, at Silkeborg lukkede tre mål ind.

Nederlaget efterlader Silkeborg isoleret på Superligaens sidsteplads med tre point efter 10 kampe. Det er fem færre end Esbjerg, der liggger næstsidst. Det er den dårligste sæsonstart i ti år i Superligaen.

Oddschef hos Bet25, Morten Olsen, mener heller ikke at Silkeborg har niveau til Superligaen, som tingene er lige nu:

»Kent Nielsen er i den grad kommet på overarbejde, og ud fra et oddsmæssigt perspektiv ser det ikke ud til, at den første sejr i sæsonen kommer lige foreløbig. Silkeborg er ganske enkelt ikke gode nok til Superligaen på nuværende tidspunkt, og der er ikke noget at sige til, at det kun bliver sværere og sværere at bevare optimismen i Søhøjlandet.«

Det ser heller ikke ud til, at blive nemmere for det midtjyske hold i de kommende runder, hvor man møder top tre i Superligaen i form af FC København, FC Midtjylland og AGF.

Inden sæsonstarten gav Silkeborg IF odds 1.75 på Bet25 til at rykke ud af Superligaen i denne sæson.

Silkeborg har specielt haft problemer i defensiven, hvor de har lukket 27 mål ind i ti kampe.

På trods af den dårlige start er Kent Nielsen eftersigende stadig fredet i klubben.