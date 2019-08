Skal, skal ikke. Først annoncerede Donald Trump, at han ville besøge Danmark til september.

Men da det meget overraskende viste sig, at han ikke kunne tage skødet på Grønland med sig tilbage, valgte han natten til onsdag på Twitter at aflyse sit visit.

I denne omgang. For i samme tweet skriver han, at han ser frem til at planlægge et nyt besøg en anden god gang.

Spørgsmålet er så, om han når det, inden hans præsidentperiode udløber om cirka 14 måneder. Det tror Unibet ikke på.

»Hvis Trumps eneste begrundelse for at besøge Danmark er, at han vil købe Grønland, har han ikke nogen grund til at komme. Hvis ikke han vidste det på forhånd, står det ret klart for ham nu. Derfor vurderer vi, at han har andet at bruge sin tid på, og at det er mest sandsynligt, at han ikke kommer,« siger Unibets pressechef Per Marxen.

Unibet giver pengene tre gange igen, hvis Donald Trump alligevel lægger vejen forbi i sin nuværende præsidentperiode, mens der er odds 1,33 på, at han bliver hjemme.

»Kunne man så forestille sig, at han tog direkte til Grønland? Man kan forestille sig meget, men selv for Donald Trump betragter vi det som en for stor provokation over for en allieret som Danmark, til at vi tror på den løsning. Men hvem ved. Vi lader muligheden stå åben,« siger Per Marxen.

Der er odds 5,00 på, at han tager til Grønland, og odds 1,14 på, at han ikke gør. Desuden er der odds 7,00 på, at han tager til Grønland, før han tager til Danmark, og odds 1,07 på, at det ikke sker.