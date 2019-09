Onsdag trænede Nicklas Bendtner for første gang siden choktransferen med hos FC København, og om halvanden uge kan han få sin debut, når københavnerne drager til Hobro.

Spørgsmålet er, hvor han placerer sig i angrebshierarkiet, hvor langt han er fra topformen, og hvor skarp han er efter mere end fire måneder uden den mindste spilletid.

»Når FCK nu har hentet ham på en aftale med udløb allerede til nytår, og deres to førsteangribere er skadede, ville det ikke give mening, hvis ikke de brugte ham i et eller andet omfang. FC København har 12 Superliga-kampe og 6 Europa League-kampe tilbage i efterårssæsonen, og dertil kommer et par pokalkampe. Vi vurderer, at han højst sandsynligt kommer til at starte inde i omkring halvdelen af kampene,« siger Unibets kommunikationschef Per Marxen.

Unibet har derfor sat odds 7,50 på, at Nicklas Bendtner kun får 0-3 kampe fra, odds 5 på 4-6 kampe, odds 3,50 på 7-10 kampe, odds 8 på 11 kampe fra strat, mens der er hele 15 gange pengene igen, hvis Bendtner starter inde i 16 eller flere kampe inden nytår.

Nicklas Bendtner, Rasmus Falk og Viktor Fischer træner med FC København, onsdag den 4 september 2019.F.C. København har hentet Nicklas Bendtner i norske Rosenborg BK og skrevet kontrakt med ham gældende for resten af året.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

Scorer han? Det gjorde han i hvert fald engang, mens Unibet har ikke den store tiltro til, at han kommer til at bombe helt vildt inden nytår.

»Vi så ham holde lange scoringspauser i Rosenborg, og nu er det efterhånden meget længe siden, han sidst spillede. Det plejer ikke at øge nogens skarphed foran mål at løbetræne eller holde ferie,« siger Per Marxen.

Derfor er der odds 1,65 på, at han maksimalt scorer fire mål i FCK’s resterende 12 Superliga-kampe, mens der er odds 2,10 på, at han scorer flere – og i Europa League-sammenhæng er der odds 3,90 på, at han scorer flere end 1 mål, mens der kun er odds 1,35 på, at han kun scorer maksimalt 1 gang i dette europæiske efterår.

