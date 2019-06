Efter sin mageløse sæson med 29 scoringer er Robert Skov i sagens natur blevet et interessant navn for mange klubber. Han er faktisk blevet så hot, at bookmakeren Unibet vurderer det mest sandsynligt, at han er fortid hos de danske mestre FC København inden transfervinduet smækker i.

Hele odds 2,50 får man nemlig på, at han spiller i FC København efter 3. september, med Wolverhampton, Celta Vigo og Tottenham som de mest sandsynlige destinationer for ham - alle tre klubber med odds under 5,00.

»Oddset på at han bliver i FCK indikerer jo, at vi vurderer, det er mest sandsynligt, at han skifter. Det gør vi på baggrund af hans rekord-sæson og på, at han var Danmarks klart bedste med Tyskland ved U21-EM. Det er der utvivlsomt mange, der har bidt mærke i,« siger pressechef Per Marxen fra Unibet.

En anden ombejlet dansker er forsvarstalentet Joachim Andersen. Han har selv sagt til B.T., at det er tid til at komme væk fra Sampdoria. Engelske Tottenham eller Arsenal er Unibets bedste bud på en ny klub til Andersen, men et frækt bud kunne være franske Lyon, som også har meldt sin interesse i den boldstærke midterforsvarer. Spiller Joachim Andersen i Lyon, når transfervinduet lukker, får man pengene syv gange igen.

Udover de allerede nævnte kan man hos Unibet også finde odds på, hvor eksempelvis Simon Kjær, Martin Braithwaite og Andreas Skov Olsen spiller, når transfervinduet lukker.