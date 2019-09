Efter 6-0 sejren over Gibraltar er Danmark nu favoritter til at vinde EM-kvalifikationsgruppe D og står med ekstremt gode kort for at ende på en af de to første pladser, der begge giver direkte adgang til EM næste år.

Det vurderer Unibet efter landskampene i torsdags, hvor Danmark ikke blot vandt, men hvor Irland og Schweiz spillede uafgjort.

»Det er ikke fordi, vi helt overordnet lægger alverden i, at Danmark besejrede Gibraltar, men 6-0 tæller godt med i målregnskabet, og hvad vigtigere er: Irland og Schweiz tog point fra hinanden og tabte begge terræn i forhold til Danmark,« siger Unibets pressechef Per Marxen.

Odds på Danmark som gruppevinder står nu i odds 2.00, mens der er odds 2.80 på Schweiz og 4.00 på Irland. Desuden er det værd at bemærke, at Danmark er helt nede i odds 1.20 som 1’er eller 2’er i gruppen. Til sammenligning giver Schweiz 1.35, mens Irland giver 1.85.

Thomas Delaney til 4-0 under EM kvalifikationskampen mellem Gibraltar-Danmark på Victoria Stadium Gibraltar, torsdag den 5 september 2019 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Thomas Delaney til 4-0 under EM kvalifikationskampen mellem Gibraltar-Danmark på Victoria Stadium Gibraltar, torsdag den 5 september 2019 Foto: Liselotte Sabroe

»Danmark ligger godt til i gruppen lige nu. Schweiz er nærmeste udfordrer, og i det indbyrdes regnskab med dem trækker det selvfølgelig op, at Danmark fik uafgjort på deres hjemmebane og nu skal møde dem i Parken til oktober. Der taber Danmark ikke ret mange kvalifikationskampe,« siger Per Marxen.

Allerede søndag kan de positive danske odds ændre sig i både den ene og den anden retning, når Danmark møder Georgien på udebane. Her er der odds 1.60 på en dansk sejr, 3.90 på uafgjort og hele 6.25 gange pengene tilbage, hvis Georgien vinder.

Tror man så meget på, at Danmark kommer til EM, der jo delvist bliver afholdt i København, er der allerede nu sat odds på den kommende vinder, og her er der lidt bedre penge at hente.

Danmark giver således pengene 81 gange igen, hvis vi vinder EM, hvilket er det samme som Schweiz – og lidt højere end de franske verdensmestre, der står som de største favoritter til odds 4.50.