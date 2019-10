Zlatan Ibrahimovic har snart kontraktudløb med LA Galaxy, og der spekuleres derfor heftig i, hvor den målfarlige svensker fortsætter karrieren – hvis den fortsætter. Unibet har odds på, hvad der sker for angriberen.

Det er næppe gået mange fodboldelskeres næse forbi, at Zlatan Ibrahimovic snart står uden kontrakt.

Svenskerens nuværende kontrakt med amerikanske LA Galaxy udløber ved årsskiftet, og det har allerede fået rygterne om en tilbagevenden til italiensk fodbold til at svirre.

Unibet har derfor lavet odds på, hvor den farverige svensker med spektakulære mål og meninger fortsætter karrieren.

(FILES) In this file photo taken on November 18, 2017 Manchester United's Swedish striker Zlatan Ibrahimovic attempts a bicycle kick shot which was saved during the English Premier League football match between Manchester United and Newcastle at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 18, 2017.

»Det er ingen hemmelighed, at Zlatan Ibrahimovic ser Italien som sit andet hjemland, og det er derfor nærliggende at se på, om ikke han er på vej tilbage til Serie A. Både Napolis træner Carlo Ancelotti og præsidenten Aurelio De Laurentiis har udtrykt beundring for Zlatan på det seneste, og det afspejler oddsene da også,« siger Unibets pressechef Per Marxen.

Zlatan selv mener stadig, at han kan score over 20 sæsonmål i enhver europæisk liga. Spørgsmålet er så bare, hvem der er villig til at satse på den 38-årige angriber.

Unibets’ odds på, hvor Zlatan Ibrahimovic spiller efter 3. februar 2020: