Mette Frederiksen er solidt i spidsen i kampen om at blive statsminister. Anders Bruun vurderer chancen for Frederiksen som ny leder af Danmark til at være 80 procent.

Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet Folketingsvalg. Danskerne skal til stemmeboksen 5. juni, Grundlovsdag. Og det bliver efter alt at dømme en dag, der giver Danmark en ny regering.

Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen er nemlig så langt foran i meningsmålingerne, at hun stort set bare skal holde føringen hjem i de næste fire uger.

»De seneste meningsmålinger giver Mette Frederiksen et solidt forspring og med den politiske driftsikkerhed, som hun har udvist som leder af oppositionen, så er det svært at se hende smide det forspring,« siger Anders Bruun, Marketing Manager hos NordicBet.

En måling foretaget af Epinion for DR 11. april viser, at Socialdemokraterne står til 29 procent af stemmerne mod Venstres 18,5 procent. En måling fra 6. maj af Voxmeter viser et stort set tilsvarende billede, dog med 19,4 procent til Venstre og 27,5 procent til Socialdemokraterne.

Da Socialdemokraternes typiske støttepartier som Enhedslisten, SF og De Radikale også står til fremgang, så er det op til Lars Løkke Rasmussen at tilbageerobre det politiske terræn de kommende fire uger.

»Der venter Lars Løkke Rasmussen en enorm politisk opgave de næste fire uger. For det første skal han overbevise danskerne om sit værd, for det andet skal han indhente rød bloks forspring og for det tredje så skal han sikre fælles fodslag blandt støttepartierne. Og mon ikke retorikken blandt DF, Stram Kurs og Nye Borgerlige godt kan blive noget af en håndfuld at håndtere.« siger Anders Bruun.