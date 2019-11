De to Berlin-klubber Union Berlin og Hertha Berlin mødes for første gang nogensinde i Bundesligaen lørdag aften.

Kampen er enormt vigtigt for begge mandskaber og ikke mindst deres fans, som ikke just plejer social omgang med hinanden.

Hertha Berlin er fra det daværende Vestberlin, mens Union er fra det tidlige Østberlin – og den første klub derfra til at spille i Tysklands bedste fodboldrække.

Unibets pressechef Per Marxen følger tysk fodbold tæt, og har derfor fidus til et helt særligt spil på opgøret.

(FILES) In this file photo taken on November 02, 2017 Hertha Berlin's fans cheer up their team during the UEFA Europa League football match between Hertha BSC Berlin and FC Zorya Luhansk.

Der er et spil, der hedder ”Uafgjort med mål” til odds 4.30.

»Hvis man kigger på de seneste 4 opgør mellem 2010-13, opdager man, at der har været to uafgjorte (2-2 og 1-1. red.) og 1 sejr til hver (begge gang på udebane, red.), begge på 1-2,« siger Per Marxen og uddyber:

»Jeg formoder, at kampens emotionelle betydning kommer til at sætte et kraftigt præg på udskejelserne, og at ingen af dem ligefrem vil komme stormende. Det ligger ikke til Union, og Hertha er, om ikke en gavebod, så i hvert fald skrøbelige bagude. I det hele taget er Hertha svage overfor kontraangreb – der er et af Unions specialer. Så den bliver tæt – og ikke målløs. Derfor lyder 4.30 ganske attraktivt,« siger Per Marxen.

Inden kampen indtager Hertha Berlin 11.-pladsen med 11 point for 9 kampe. Union Berlin, med danske Markus Ingvartsen og Jacob Busk i truppen, er nummer 15 med 7 point for 9 kampe.