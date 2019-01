FC Nordsjælland skal finde ny cheftræner, efter at Kasper Hjulmand mandag meddelte, at han ikke forlænger sin kontrakt, når den udløber til sommer.



Gennem to perioder i klubben har Hjulmand opbygget Danmarks måske bedste talentfabrik med flotte resultater til følge, og det kommer til udtryk i Unibets favoritter til at overtage cheftrænerjobbet i FC Nordsjælland til sommer.

»FC Nordsjælland har en meget klar fodboldfilosofi, der gennemsyrer hele klubben, og som ligger til grund for deres succesfulde talentarbejde. Det afspejler sig i de favoritter, der er til cheftrænerjobbet, hvor Hjulmands assistent, Søren Krogh, og hans tidligere assistent, Morten Wieghorst, er vores favoritter med FCN’s tekniske direktør Flemming Pedersen som nummer tre,« siger Unibets pressechef Per Marxen.



Og Farum-forbindelsen fortsætter. Mens der er odds 2,75, 3.00 og 4.00 på de tre nævnte, følger Niels Frederiksen, der tidligere arbejdede sammen med Hjulmand i Lyngby til odds 9.00 samt tidligere Nordsjælland-spiller, ungdomstræner og nuværende HB Køge-træner Morten Karlsen til odds 12.00.



Tror man på nyt blod i Farum, er der penge at hente på store profiler som landsholdets assistent, Jon Dahl Tomasson, til odds 21.00, den tidligere Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen til odds 31.00 og Michael Laudrup til odds 101...